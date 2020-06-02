Команду из "ДНР" приняли в чемпионат России: спортивные итоги 1 июня

Донецкий мини-футбольный клуб "Спартак" приняли в Высшую лигу чемпионата России, а в Подмосковье был найдет мертвым трехкратный чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Трайбер.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 1 июня.
Кроме того, в России поставили в пример футболист киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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В Подмосковье найден мертвым трехкратный чемпион мира Андрей Трайбер
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