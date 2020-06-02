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Команду из "ДНР" приняли в чемпионат России: спортивные итоги 1 июня

2.8т
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Донецкий мини-футбольный клуб "Спартак" приняли в Высшую лигу чемпионата России, а в Подмосковье был найдет мертвым трехкратный чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Трайбер.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 1 июня.

Кроме того, в России поставили в пример футболист киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Команду из "ДНР" приняли в Высшую лигу чемпионата России

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
пауэрлифтинг Динамо - Шахтер
Персона
Владимир Кличко
Теги
ФК Динамо Киев ФК Шахтер
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