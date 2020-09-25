Коллектив Олимпийского колледжа заявил о захвате и назвал виновного

Преподаватели и студенты Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного в Киеве заявили о захвате лицея в пользу Национального университета физического воспитания и спорта (НУФВиС) Украины.

По их утверждению, глава ВУЗа Евгений Имас уже не в первый раз осуществляет подобные действия, однако ранее им удавалось отстаивать лицей. На странице колледжа в социальной сети Facebook также были опубликовано документы из государственного реестра, в которых ректор НУФВиС значится как ликвидатор и глава комиссии по ликвидации олимпийского лицея.

"Свежая запись в госреестре юридических лиц по Олимпийскому колледжу от Имаса, в котором так и написано: ликвидатор!" – говорится в одном из сообщений.

При этом ранее директора Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного Алексея Семенюшко его сотрудники обвинили в попытке рейдерского захвата учебного заведения, подделке диплома о высшем образовании и вероятном разворовывании средств, однако он продолжает руководить колледжем.

Сам Семенюшко заявлял, что его пытаются отстранить от должности чиновники, который были при власти во время президентства Виктора Януковича.

В свою очередь нынешний министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт напомнил, что руководство колледжа им. Поддубного в 2018 году не пустило комиссию из депутатов Киевсовета и чиновников Киевской горгосдминистрации на территорию учебного заведения, чтобы провести проверку вероятных злоупотреблений Алексеем Семенюшко и его заместителями.

Отметим, накануне студенты и преподаватели Олимпийского колледжа устроили драку с полицией во время работы на территории учебного заведения ликвидационной комиссии. Во время конфликта Имаса попытались выбросить в мусорный бак, а также высыпали на него муку.

В инцидент вмешались представители Национальной полиции, которые задержали несколько студентов.

Идея присоединить колледж к Национальному университет физического воспитания и спорта появилась еще при каденции министра образования и науки Дмитрия Табачника. Но после революции достоинства 2014 года попытки это сделать прекратились.

2 сентября 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал распоряжение, согласно которому Олимпийский колледж имени Ивана Поддубного превращается в "Олимпийский профессиональный колледж имени Ивана Поддубного" в составе НУФВиС. При этом в составе колледжа является средняя школа с 6-го по 11 класс.

Студенты и преподаватели лицея выступают категорически против его присоединения к НУФВиС.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 25 сентября коллектив лицея устроил пикет под зданием Кабмина, требуя вмешаться в конфликт вокруг колледжа.