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30 декабря • обновлено в 04:40
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Максим Сухенко
Максим Сухенко
Спортивный журналист OBOZREVATEL Все статьи автора

Когда Роналду и весь мир позади: 10 незабываемых моментов Украины в спорте 2019-го

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В прошедшем году украинским спортсменам грех жаловаться на нехватку достижений и больших побед, что принесло массу самых ярких эмоций болельщикам.

Конечно, в историю войдет только результат и описание фактов. Но есть моменты, которые украинские любители спорта после 2019-го будут помнить еще очень долго. Какие именно? Смотрим во вкусной подборке OBOZREVATEL.

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Евро-2020: сборная Украины получит рекордные призовые

После финального свистка никто не ушел - все остались со сборной

Это был не праздник победы на каком-то турнире, но достижение не менее весомое - сборная Украины добыла путевку на Евро-2020!

После всех кризисов и страдания на Евро-2016 Андрей Шевченко сумел заново влюбить болельщиков в игру сборной, что в итоге на решающий матч отбора Евро-2020 с Португалией "Олимпийский" был переполнен. Да, там был Криштиану Роналду, но в кои-то веки люди шли на свою команду. Ну а после победы наступила настоящая эйфория, которой Киев уже не видел давно - воинственная "хака" команды вместе со всем стадионом, поздравление сборной, невероятное исполнение "Войны света" и невероятный заряд энергии!

Сборная Украины фантастически отблагодарила "Олимпийский" за поддержку в историческом матче с Португалией

Сборная Украины фантастически отблагодарила "Олимпийский" за поддержку в историческом матче с Португалией

Сборная Украины по футболу - участник Евро-2020

Сборная Украины по футболу - участник Евро-2020

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Такое возможно - сборная Украины поднимает кубок мира над головой

Раньше болельщики могли только мечтать о подобном, однако летом 2019-го сборная Украины выиграла чемпионат мира! Пускай хоть и молодежный, но тем не менее - победа планетарного масштаба.

Конечно, в данном случае много условностей, но Украина сотворила настоящее чудо: будучи одним из аутсайдеров, наши парни не проиграли ни одного матча и завоевали в финале золото. Очень яркий триумф украинского футбола!

Сборная Украины (U-20) празднует победу на чемпионате мира 2019

Сборная Украины (U-20) празднует победу на чемпионате мира 2019

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Первый, кто выиграл все

2019-й стал настоящим прорывом для Александра Зинченко, который стал основным в "Манчестер Сити" и одним из лучших украинских легионеров. К тому же, весной Зинченко вместе с "горожанами" собрал все английские трофеи сезона 2018/19.

Зинченко стал первым украинским легионером, кто в одном году стал обладателем сразу четверых кубков одной из топ-стран европейского футбола. Невиданный успех Александра и Украины - игрок признается в числе лучших и все больше открывает Украину для мира, а это фото наверняка займет место не в одном музее.

Александр Зинченко с кубками Премьер-лиги и английской Лиги, а также с кубком и суперкубком Англии

Александр Зинченко с кубками Премьер-лиги и английской Лиги, а также с кубком и суперкубком Англии

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Есть на что посмотреть и где залипнуть

И куда же без голов в данном случае? Тем более, что на протяжении года украинцы выдали много солидных мячей.

Больше всех наверняка запомнятся голы наших парней из Англии и Бельгии. Первый - от Андрея Ярмоленко, который после полугодичного перерыва из-за травмы вернулся в основу "Вест Хэма" и вскоре сделал вот такую красоту в ворота "Норвича" в Премьер-лиге.

Ну а гол Романа Яремчука за "Гент" в Лиге Европы вообще вошел во все топы - настоящий шедевр в ворота немецкого "Вольфсбурга"!

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Вышел, заработал пенальти и заставил болельщиков плакать

Не гол или ассист, и даже не победа - "Шахтер" в итоге сыграл 3:3 с загребским "Динамо" на выезде (что в итоге так и не помогло ему выйти из группы Лиги чемпионов). Но моменты сродни эпизоду с Андреем Пятовы в конце игры случаются раз в 100 лет.

На тот момент "Шахтер", казалось, уже точно уступит "Динамо", но Пятов решил пойти к воротам соперника на последний угловой своей команды. Андрей вступил в борьбу и… заработал пенальти! Невероятным образом в толпе игроков голкипер "словил фол", за что рефери указал на пенальти. Спасительный для "Шахтера" 11-метровый, с помощью которого "горняки" вырвали ничью в шальной концовке.

Андрей Пятов стал героем в матче "Динамо" Загреб не благодаря сейвам и спасениям ворот

Андрей Пятов стал героем в матче "Динамо" Загреб не благодаря сейвам и спасениям ворот

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Впервые выиграл для Украины золото чемпионата мира и не сдержал слез

Спортсмены нередко проявляют слезами эмоции от больших побед, однако то награждения Дмитрия Пидручного на чемпионате мира в феврале 2019-го было особенным. Украина не хватает звезд с неба в биатлоне, и то "золото" стало первым для украинцев на чемпионатах мира в мужском биатлоне. Ну и сам Пидручный очень искренне принял эту победу, со всей полнотой ответственности за Украину.

Дмитрий Пидручный стал первым чемпионом мира в Украине среди мужчин

Дмитрий Пидручный стал первым чемпионом мира в Украине среди мужчин

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Нет и 20-ти, а уже дважды выиграла чемпионат мира

И речь идет не про юниорское или молодежное первенство, а о взрослом главном чемпионате мира по дзюдо. Но на тот момент 18-летняя Дарья Белодед уже дважды стала чемпионкой мира!

Это действительно невероятно - обычная на первый взгляд девчонка не имеет равных на мировой арене дзюдо и становится самой юной в истории двукратной обладательницей "золота" ЧМ. Такая победа, а также эмоции и награждение - просто мега!

Дарья Белодед с медалью чемпиона мира

Дарья Белодед с медалью чемпиона мира

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Украинка Белодед с историческим рекордом выиграла чемпионат мира по дзюдо

Ворвались спустя 22 года

Спустя 22 года Украина снова обращает на себя внимание на чемпионате Европы. И не просто достойно сражается в группе, но и пробивается в плей-офф, где после сенсационной победы над Бельгией пробивается в 1/4-ю! На фоне "скромной скромности" в украинском клубном волейболе такой рывок сборной на ЧЕ был просто фантастикой. Бесспорно - один из лучших моментов "небольших" видов спорта Украины в 2019-м.

Сборная Украины сотворила настоящую сенсацию на Евро-2019

Сборная Украины сотворила настоящую сенсацию на Евро-2019

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Впервые в истории! Сборная Украины по волейболу установила потрясающее достижение

Поражение, которое можно сравнить с победой

Украина - не частый гость на чемпионате мира в любой возрастной категории, но в 2019-м команда U-23 смогла не просто туда пробиться, но и дойти до финала! Да, это формат 3х3, пусть и не такой масштабный и популярный в отличии 5х5, но не менее легкий и важный. И украинцы произвели там настоящий фурор.

Выход из группы, яркие матчи плей-офф, эффектные броски и данки - "сине-желтые" дали жару на ЧМ. И очень досадно, что в финале не смогли выиграть "золото" у сборной России, но тем не менее Украина запомнилась как одна из самых ярких сборных турнира.

Сборная Украины (U-23) по баскетболу 3х3

Сборная Украины (U-23) по баскетболу 3х3

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Читайте все новости по теме "Евро-2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Темы
Евро-2020 Биатлон чемпионат мира по биатлону Баскетбол 3х3 Чемпионат Англии Лига Европы Лига чемпионов дзюдо Итоги
Персоны
Андрей Шевченко Андрей Ярмоленко Евгений Коноплянка Роман Яремчук Андрей Пятов Дмитрий Пидручный Дарья Белодед Александр Зинченко
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