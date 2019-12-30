Когда Роналду и весь мир позади: 10 незабываемых моментов Украины в спорте 2019-го

В прошедшем году украинским спортсменам грех жаловаться на нехватку достижений и больших побед, что принесло массу самых ярких эмоций болельщикам.

Конечно, в историю войдет только результат и описание фактов. Но есть моменты, которые украинские любители спорта после 2019-го будут помнить еще очень долго. Какие именно? Смотрим во вкусной подборке OBOZREVATEL.

После финального свистка никто не ушел - все остались со сборной

Это был не праздник победы на каком-то турнире, но достижение не менее весомое - сборная Украины добыла путевку на Евро-2020!

После всех кризисов и страдания на Евро-2016 Андрей Шевченко сумел заново влюбить болельщиков в игру сборной, что в итоге на решающий матч отбора Евро-2020 с Португалией "Олимпийский" был переполнен. Да, там был Криштиану Роналду, но в кои-то веки люди шли на свою команду. Ну а после победы наступила настоящая эйфория, которой Киев уже не видел давно - воинственная "хака" команды вместе со всем стадионом, поздравление сборной, невероятное исполнение "Войны света" и невероятный заряд энергии!

Сборная Украины фантастически отблагодарила "Олимпийский" за поддержку в историческом матче с Португалией

Сборная Украины по футболу - участник Евро-2020

Такое возможно - сборная Украины поднимает кубок мира над головой

Раньше болельщики могли только мечтать о подобном, однако летом 2019-го сборная Украины выиграла чемпионат мира! Пускай хоть и молодежный, но тем не менее - победа планетарного масштаба.

Конечно, в данном случае много условностей, но Украина сотворила настоящее чудо: будучи одним из аутсайдеров, наши парни не проиграли ни одного матча и завоевали в финале золото. Очень яркий триумф украинского футбола!

Сборная Украины (U-20) празднует победу на чемпионате мира 2019

Первый, кто выиграл все

2019-й стал настоящим прорывом для Александра Зинченко, который стал основным в "Манчестер Сити" и одним из лучших украинских легионеров. К тому же, весной Зинченко вместе с "горожанами" собрал все английские трофеи сезона 2018/19.

Зинченко стал первым украинским легионером, кто в одном году стал обладателем сразу четверых кубков одной из топ-стран европейского футбола. Невиданный успех Александра и Украины - игрок признается в числе лучших и все больше открывает Украину для мира, а это фото наверняка займет место не в одном музее.

Александр Зинченко с кубками Премьер-лиги и английской Лиги, а также с кубком и суперкубком Англии Instagram Александра Зинченко

Новости Зинченко стал лучшим в новом рейтинге АПЛ

Есть на что посмотреть и где залипнуть

И куда же без голов в данном случае? Тем более, что на протяжении года украинцы выдали много солидных мячей.

Больше всех наверняка запомнятся голы наших парней из Англии и Бельгии. Первый - от Андрея Ярмоленко, который после полугодичного перерыва из-за травмы вернулся в основу "Вест Хэма" и вскоре сделал вот такую красоту в ворота "Норвича" в Премьер-лиге.

Ну а гол Романа Яремчука за "Гент" в Лиге Европы вообще вошел во все топы - настоящий шедевр в ворота немецкого "Вольфсбурга"!

Вышел, заработал пенальти и заставил болельщиков плакать

Не гол или ассист, и даже не победа - "Шахтер" в итоге сыграл 3:3 с загребским "Динамо" на выезде (что в итоге так и не помогло ему выйти из группы Лиги чемпионов). Но моменты сродни эпизоду с Андреем Пятовы в конце игры случаются раз в 100 лет.

На тот момент "Шахтер", казалось, уже точно уступит "Динамо", но Пятов решил пойти к воротам соперника на последний угловой своей команды. Андрей вступил в борьбу и… заработал пенальти! Невероятным образом в толпе игроков голкипер "словил фол", за что рефери указал на пенальти. Спасительный для "Шахтера" 11-метровый, с помощью которого "горняки" вырвали ничью в шальной концовке.

Андрей Пятов стал героем в матче "Динамо" Загреб не благодаря сейвам и спасениям ворот

Впервые выиграл для Украины золото чемпионата мира и не сдержал слез

Спортсмены нередко проявляют слезами эмоции от больших побед, однако то награждения Дмитрия Пидручного на чемпионате мира в феврале 2019-го было особенным. Украина не хватает звезд с неба в биатлоне, и то "золото" стало первым для украинцев на чемпионатах мира в мужском биатлоне. Ну и сам Пидручный очень искренне принял эту победу, со всей полнотой ответственности за Украину.

Дмитрий Пидручный стал первым чемпионом мира в Украине среди мужчин

Нет и 20-ти, а уже дважды выиграла чемпионат мира

И речь идет не про юниорское или молодежное первенство, а о взрослом главном чемпионате мира по дзюдо. Но на тот момент 18-летняя Дарья Белодед уже дважды стала чемпионкой мира!

Это действительно невероятно - обычная на первый взгляд девчонка не имеет равных на мировой арене дзюдо и становится самой юной в истории двукратной обладательницей "золота" ЧМ. Такая победа, а также эмоции и награждение - просто мега!

Дарья Белодед с медалью чемпиона мира

Новости Украинка Белодед с историческим рекордом выиграла чемпионат мира по дзюдо

Ворвались спустя 22 года

Спустя 22 года Украина снова обращает на себя внимание на чемпионате Европы. И не просто достойно сражается в группе, но и пробивается в плей-офф, где после сенсационной победы над Бельгией пробивается в 1/4-ю! На фоне "скромной скромности" в украинском клубном волейболе такой рывок сборной на ЧЕ был просто фантастикой. Бесспорно - один из лучших моментов "небольших" видов спорта Украины в 2019-м.

Сборная Украины сотворила настоящую сенсацию на Евро-2019

Поражение, которое можно сравнить с победой

Украина - не частый гость на чемпионате мира в любой возрастной категории, но в 2019-м команда U-23 смогла не просто туда пробиться, но и дойти до финала! Да, это формат 3х3, пусть и не такой масштабный и популярный в отличии 5х5, но не менее легкий и важный. И украинцы произвели там настоящий фурор.

Выход из группы, яркие матчи плей-офф, эффектные броски и данки - "сине-желтые" дали жару на ЧМ. И очень досадно, что в финале не смогли выиграть "золото" у сборной России, но тем не менее Украина запомнилась как одна из самых ярких сборных турнира.

Сборная Украины (U-23) по баскетболу 3х3 fiba.basketball

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