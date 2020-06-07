Коди Гарбрандт мощно нокаутировал Рафаэля Ассунсао на UFC 250

Максим Богданов Другие виды спорта 13:31, 7.06.2020

Известный американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Коди Гарбрандт (12-3) эффектно победил Рафаэля Ассунсао (27-8).

Со-главный поединок на турнире UFC 250 в американском Лас-Вегасе завершися жутким нокаутом бразильца. За 30 секунд до завершения второго раунда 37-летний Ассунсао пропустил убойный удар справа, завалившись без чувств на канвас октагона.

Пользователи в сети не смогли сдержать эмоций от увиденного, "охр*енев" от увиденного.

Гарбрандт (слева) - Ассунсао
Гарбрандт (слева) - Ассунсао
Гарбрандт (справа) - Ассунсао
Гарбрандт - Ассунсао

Как сообщал OBOZREVATEL, нидерландский боец смешанных единоборств (MMA) Алистар Оверим отправил в дикий нокаут американца Уолта Харриса в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 172.

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