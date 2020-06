Известный американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Коди Гарбрандт (12-3) эффектно победил Рафаэля Ассунсао (27-8).

Со-главный поединок на турнире UFC 250 в американском Лас-Вегасе завершися жутким нокаутом бразильца. За 30 секунд до завершения второго раунда 37-летний Ассунсао пропустил убойный удар справа, завалившись без чувств на канвас октагона.

Cody Garbrandt is back #UFC250 pic.twitter.com/6W2R0LZ3nI

A look at Cody Garbrandt’s knockout in slow motion #UFC250 pic.twitter.com/luh1w4cSXc