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7 июня • обновлено в 14:24
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Коди Гарбрандт мощно нокаутировал Рафаэля Ассунсао на UFC 250

2.5т
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Известный американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Коди Гарбрандт (12-3) эффектно победил Рафаэля Ассунсао (27-8).

Со-главный поединок на турнире UFC 250 в американском Лас-Вегасе завершися жутким нокаутом бразильца. За 30 секунд до завершения второго раунда 37-летний Ассунсао пропустил убойный удар справа, завалившись без чувств на канвас октагона.

Пользователи в сети не смогли сдержать эмоций от увиденного, "охр*енев" от увиденного.

Один удар! Боец UFC победил "охр*ненным нокаутом"

Гарбрандт (слева) - Ассунсао

Гарбрандт (слева) - Ассунсао

Гарбрандт (слева) - Ассунсао

Гарбрандт (слева) - Ассунсао

Гарбрандт (справа) - Ассунсао

Гарбрандт (справа) - Ассунсао

Гарбрандт - Ассунсао

Гарбрандт - Ассунсао

Как сообщал OBOZREVATEL, нидерландский боец смешанных единоборств (MMA) Алистар Оверим отправил в дикий нокаут американца Уолта Харриса в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 172.

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Читайте все новости по теме "UFC" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
UFC
Место
США Лас-Вегас
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