''Клинический идиот'': чемпиона мира достал любимый конферансье Путина

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов лайкнул комментарий с просьбой заменить комментатора Дмитрия Губерниева в эфирах с чемпионата мира в Зеефельде.

Губерниев написал под последней записью в Instagram Устюгова: "Отлично, увидимся в Зеефельде!" Пользователи призвали не ставить Губерниева на эфиры чемпионата мира.

"Поставьте комментировать Романова. Он хотя бы разбирается в лыжах и не переходит на комментирование награждения каких-то биатлонных юниоров", — написал один из болельщиков. Устюгов поставил лайк под этим комментарием.

"Милые мои, вас полтора человека, а за мной страна! До встречи в Зеефельде! И я буду комментировать! Ооо, каких-то юниоров? И Сергей Устюгов тоже был каким-то?" — оперативно ответил Губерниев.

Юзеры устроили настоящий бунт, призвав "клинического идиота" Губерниева не лезть в лыжные гонки.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики потребовали уволить Губерниева за клевету в адрес чемпиона мира по биатлону Антона Бабикова.

Ранее Губерниев стал жертвой оскорбительных комментариев в интернете после того, как провел митинг на Манежной площади (Москва) в поддержку Владимира Путина.

СМИ назвали журналиста "главным конферансье Путина", вспомнив, что он вел все массовые мероприятия в поддержку президента РФ.

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