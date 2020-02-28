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28 февраля • обновлено в 17:35
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Китайский олимпийский чемпион получил жесточайшее наказание за махинации с допингом

2.3т
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Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) дисквалифицировал на 8 лет трехкратного олимпийского чемпиона китайского пловца Сунь Яна за уничтожение своих анализов.

Как сообщает агентство Time, в сентябре 2018 года к спортсмену домой пришли допинг-офицеры с целью взять у него анализы, но ситуация закончилась конфликтом. Близкие люди пловца уничтожили пробирки с его анализами мочи и крови.

Сунь Ян

Сунь Ян

Sports.ru

Изначально Международная федерация плавания (FINA) оправдала спортсмена, но во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) остались недовольны ее решением и подали иск в CAS. Они предложили дисквалифицировать Сунь Яна на срок от двух до восьми лет за повторное нарушение правил. В 2014 году китайские власти выдали ему трехмесячный запрет на участие в соревнованиях из-за использования запрещенного стимулятора.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская легкоатлетка Екатерина Табашник, выступающая в прыжках в высоту, была дисквалифицирована за употребление допинга на 19 месяцев.

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Темы
плавание допинговый скандал
Место
Китай
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