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Кикбоксера нокаутировали страшным "ударом из видеоигры"

7.4тЧитать новость на украинском

Бой в тайской Паттайе между местными кикбоксерами на турнире Макс Муай-Тай Чемпион завершился страшным нокаутом одного из спортсменов. Удар в социальных сетях нарекли "ударом из видеоигры", за свою нереальную силы и эффективность.

Встречались Сиам Петчнапачаи и Чор Рунгсанчай. В один из моментов Петчнапачаи выпрыгнул, и в воздухе нанес мощнейший удар ногой в челюсть противника. Его оппонент не сумел справиться с подобным выпадом и был нокаутирован.

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Как сообщал ранее "Обозреватель" болельщики избили кикбоксера, который подло нокаутировал соперника.

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кикбоксинг
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