Кикбоксера нокаутировали страшным "ударом из видеоигры"

Бой в тайской Паттайе между местными кикбоксерами на турнире Макс Муай-Тай Чемпион завершился страшным нокаутом одного из спортсменов. Удар в социальных сетях нарекли "ударом из видеоигры", за свою нереальную силы и эффективность.

Встречались Сиам Петчнапачаи и Чор Рунгсанчай. В один из моментов Петчнапачаи выпрыгнул, и в воздухе нанес мощнейший удар ногой в челюсть противника. Его оппонент не сумел справиться с подобным выпадом и был нокаутирован.

Good morning

KO from video game !

Siam Petchnapachai KOs Rungsanchai Chor.Rattanachai

(Max Muay Thai - The Champion ) pic.twitter.com/rXsRI4I5B9 — Jolassanda (@Jolassanda) 17 марта 2018 г.

Как сообщал ранее "Обозреватель" болельщики избили кикбоксера, который подло нокаутировал соперника.