Кикбоксер нокаутом за шесть секунд установил исторический рекорд

Максим Иншаков Другие виды спорта 11:43, 19.09.2020 Обновлено: 12:32, 19.09.2020

Тайский кикбоксер Капитан Петчуиндин нокаутировал соперника Петчтанонга Петчфергуса на турнире One Championship: The New Breed III.

Петчуиндину удалось финишировать соперника за шесть секунд. Нокаут стал самым быстрым в истории One Championship. Поединок проходил в легчайшем весе.

На счету Петчуиндина 182 поединка. Тайский кикбоксер одержал 141 победу, потерпел 40 поражений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре прошлого года американский боец смешанных единоборств Эй Джей МакКи стал автором второго самого быстрого нокаута в истории Bellator.

Это достижение было оформлено на турнире Bellator 228 в поединке против соотечественника российского происхождения Георгия Караханяна.

24 сентября 2019-го британский боец смешанного стиля (MMA) Рикки Уайатт одержал фантастическую победу над Янником Мезеповсом на турнире RAGED. Бой продлился всего три секунды, что стало рекордом промоушена.

Комментировать
Спорт Другие виды спорта

Смотрите также

Бойцов на Донбассе будут штрафовать за ответный огонь по террористам, – Бутусов

Подозреваемый в коррупции Юрченко не явился в суд, сославшись на COVID-19

"Слуги" запускают "капитуляцию Штайнмайера". Как продвигают "зраду" и в чем опасность

Михайлово чудо 2020: что категорически нельзя делать в праздник

Киевлянин через суд потребовал от Кабмина бесплатные маски на весь карантин