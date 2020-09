Кикбоксер нокаутом за шесть секунд установил исторический рекорд

Тайский кикбоксер Капитан Петчуиндин нокаутировал соперника Петчтанонга Петчфергуса на турнире One Championship: The New Breed III.

Петчуиндину удалось финишировать соперника за шесть секунд. Нокаут стал самым быстрым в истории One Championship. Поединок проходил в легчайшем весе.

На счету Петчуиндина 182 поединка. Тайский кикбоксер одержал 141 победу, потерпел 40 поражений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре прошлого года американский боец смешанных единоборств Эй Джей МакКи стал автором второго самого быстрого нокаута в истории Bellator.

Это достижение было оформлено на турнире Bellator 228 в поединке против соотечественника российского происхождения Георгия Караханяна.

24 сентября 2019-го британский боец смешанного стиля (MMA) Рикки Уайатт одержал фантастическую победу над Янником Мезеповсом на турнире RAGED. Бой продлился всего три секунды, что стало рекордом промоушена.