Киев примет чемпионат мира по мини-футболу

В 2021 году в Киеве состоится чемпионат мира по мини-футболу.
Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации мини-футбола. Отмечается, что столица Украины являлась одним из двух претендентов на проведение мундиаля и соревновалась со столицей Сенегала - Дакаром.
Стоит отметить, что в прошлом году в Киеве успешно прошел чемпионат Европы по мини-футболу.
Чемпионат мира по мини-футболу в Киеве будет лишь четвертым в истории. Ранее чемпионами в этом виде спорта становились США и Чехия, оба раза в финале проигрывала сборная Мексики. В этом году мундиаль пройдет в австралийском городе Перт с участием в том числе и украинской сборной.
Киев примет ЧМ по мини-футболу
World Minifootball Federation
Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый теннисист Гаэль Монфис похвастался визитом в Киев в своем Instagram.
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