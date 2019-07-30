Киев примет чемпионат мира по мини-футболу

В 2021 году в Киеве состоится чемпионат мира по мини-футболу.

Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации мини-футбола. Отмечается, что столица Украины являлась одним из двух претендентов на проведение мундиаля и соревновалась со столицей Сенегала - Дакаром.

Стоит отметить, что в прошлом году в Киеве успешно прошел чемпионат Европы по мини-футболу.

Чемпионат мира по мини-футболу в Киеве будет лишь четвертым в истории. Ранее чемпионами в этом виде спорта становились США и Чехия, оба раза в финале проигрывала сборная Мексики. В этом году мундиаль пройдет в австралийском городе Перт с участием в том числе и украинской сборной.

Киев примет ЧМ по мини-футболу World Minifootball Federation

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый теннисист Гаэль Монфис похвастался визитом в Киев в своем Instagram.

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