Украинская профессиональная киберспортивная ассоциация (UPEA) объявила о том, что киберспорт был признан официальным видом спорта в Украине.

"Теперь Украина официально занимает свое законное место среди более чем 25 стран мира, где киберспорт признан официальным спортом. Статус официального вида спорта – это большая победа и результат двадцатилетней работы всех игроков рынка, энтузиастов, профессиональных и любительских команд, участие и победы в десятках европейских и международных турнирах – то, благодаря чему на киберспорт обратили внимание и начали воспринимать всерьез", – написано на странице UPEA в Facebook.

Киберспорт признали видом спорта в Украине Facebook Украинской профессиональной киберспортивной ассоциации

Эту информацию подтвердил и заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков.

"Только что такое решение было принято на заседании Комиссии по признанию вида спорта в Украине. Для нашей страны это исторический момент, ведь киберспорт – это уже давно не просто "стрелялки", а фундаментальный элемент современной цифровой культуры. Им восхищаются около 600 миллионов человек, среди которых и миллионы украинцев", – написал Борняков у себя в Facebook.

Киберспорт признали официальным видом спорта в Украине Facebook Александра Борнякова

Как сообщал OBOZREVATEL, Богдан Iceberg Василенко является одним из 12 украинцев, которые стоят у истоков киберспорта.

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