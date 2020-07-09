Киберспорт — эмоции, будущее и маркетинг

В рамках образовательной платформы PM Education состоялась юбилейная встреча Sports Talk Club, организованная Parimatch.

Эксперты обсудили актуальную тему киберспорта. Сравнили виртуальный мир с классическим спортом, привели примеры их коллаборации и проанализировали, какое будущее ждет киберспорт и что он уже сегодня может дать живым соревнованиям. Участники дискуссии отметили, что конкуренция между обеими индустриями хоть и существуют, но гораздо больше успеха они могут добиться, если будут активно сотрудничать.

"Рад приветствовать всех от имени бренда Parimatch. Это уже наша пятая встреча. И за это время уже более пяти тысяч человек приняли участие в образовательном проекте, который посвящен развитию спортивного маркетинга. Сейчас тема нашей встречи — киберспорт который стал неотъемлемой частью жизни миллионов людей, особенно молодежи. За этим будущее. У киберспорта есть свои преимущества и свой уникальный опыт. И очень важно понять, как виртуальный мир может быть полезным для развития традиционного спорта", — выступил с приветственным словом представитель Parimatch Вадим Мисюра.

Один из ведущих экспертов киберспортивной индустрии, Head of Esports Parimatch Степан Шульга, рассказал, что из себя сегодня представляет киберспорт, в чем его преимущество и что у него общего с живым спортом:

"Киберспорт объединяет огромное количество молодых людей. Коронавирус показал, что все должно быть в онлайне: продажи, маркетинг, спорт... Киберспорт, это прежде всего эмоции, а не компьютерные игры. Всего 5-6 игр из десятков тысяч входят в киберспорт. Посмотрите на современную молодежь, многих из них даже не интересует, какие дисциплины представлены в Олимпийских Играх. Их интересует то, что рядом с ними, а это – компьютер". Классическому спорту нужно понять, что молодая аудитория играет в игры. И выстраивать свою работу исходя из этого фактора. пересмотрите свое отношение к SMM, наймите хороших специалистов на эту должность, проведите анализ, кто из ваших спортсменов уже играет. Нельзя провести один раз какой-то турнир во время карантина, нигде его не показать, не пропиарить и думать, что "ну теперь-то наш клуб в киберспорте".

Параллельно Степан Шульга посматривал на свою трансляцию в твиче и иногда зачитывал комментарии зрителей, которые с ходу прочувствовали атмосферу встречи. "Пахнуло нафталином" - так отреагировал один из пользователей на воспоминание о том, что когда-то все пользовались стационарными телефонами с дисковым набором номера. Или "Скиньте потом видос, покажу бате, чтобы он в курсе был", это уже был комментарий о видео про правила CS:GO.

Также Степан Шульга привел пример того, как французский ПСЖ увеличил узнаваемость своего бренда в Китае на 20% благодаря киберспорту. Футбольный клуб стал партнером китайской киберспортивной организации LGD Gaming по Dota 2. Команда PSG.LGD добилась мгновенного успеха, выиграв два престижных турнира. Теперь в Китае мерч с лого ПСЖ пользуется завидной популярностью даже у людей, которые не интересуются футболом.

Владислав Шовковский, президент Украинской ассоциации электронного футбола, объяснил, какие именно есть различия между киберспортивными играми и симуляторами и как они зависят от живого спорта.

"Иногда звучит мнение, что спортивные симуляторы и киберспорт - это одно и то же, но это не так. Объясню на примере Dota 2 и FIFA. Dota 2 является бесплатной, лишь выходят обновления, которые меняют механику. При этом можно играть на компьютере или ноутбуке. FIFA же платная, можно формировать команды из бывших и действующих футболистов. Также для игры в FIFA используются консоли PlayStation и Xbox. FIFA зависима от живого футбола, исчезнет он, исчезнет и киберфутбол".

Денис "Phoenix" Евтушик, лучший игрок Украины в FIFA по версии fifa.gg, дополнил Владислава Шовковского и раскрыл тему как непосредственный участник соревнований:

"У FIFA свой вектор развития, она зависит от футбола в целом. Киберфутбол не замена футбола. Хотя они и конкурируют. В футбол многие боятся или стесняются играть, но за компьютером вся неуверенность пропадает. Есть свое отличие и для зрителя. Матч в киберфутболе длится 15 минут, но при этом игра более интересная, острая, с прессингом и голевыми моментами. Такого в классическом футболе не будет. А еще можно увидеть в игре легендарных футболистов всех поколений".

В завершении встречи участники отметили, что хоть киберспорт и классический спорт развиваются параллельно, им есть что друг у друга позаимствовать. И потому сотрудничество и обмен опытом может дать обеим индустриям серьезный толчок к развитию.

Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/HJ-OkgyyCFI