Бой начался! Хабиб – Порье: смотреть онлайн чемпионский бой UFC 242

Россиянин Хабиб Нурмагомедов впервые с октября прошлого года проводил бой в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Чемпион легкого веса в субботу, 7 сентября, в Саудовской Аравии проводил защиту титула в поединке против Дастина Порье из США. OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию Хабиб – Порье.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ХАБИБ – ПОРЬЕ

UFC. Бой за звание чемпиона мира в легком весе

Хабиб Нурмагомедов (Россия) – Дастин Порье (США)

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3 РАУНД. Все! Хабиб побеждает! Удушающий сработал, как и с Конором.

Aaand Still.... 🏆 2️⃣8️⃣-0️⃣



Khabib successfully defends his title in Abu Dhabi 🇦🇪#UFC242 results: Khabib Nurmagomedov def. Dustin Poirier via submission (rear-naked choke) – Round 3, 2:06.



Khabib is now on a 12-Fight win streak inside the UFC octagon.pic.twitter.com/JepUV39G9B — ON: MMA (@OnMMA) 7 сентября 2019 г.

2 РАУНД. Порье просто отбивается. Ничего другого американцу не остается. Ого! В стойке достал Хабиба Дастин! Хабиб очень много пропустил. Едва в нокауте не оказался. Россиянин на грани был, но отбился.

1 РАУНД. В равездке начинается бой.Хабиб валит соперника в партер! Просто жесть! Россиянин пытается в привычной борцовской манере затащить. Пока что получается.

БОЙ НАЧАЛСЯ!

23:20. Ждем начала.

23:19. Все. Начинается бой!

45 МИНУТ ДО БОЯ. Пока что у нас андеркарт идет.

60 МИНУТ ДО БОЯ. Хабиб прибыл на арену.

100 МИНУТ ДО БОЯ. Хабиб немножко вспылил.

120 МИНУТ ДО БОЯ. А вы готовы к поединку?

🏆 Khabib vs Poirier 🏆



7pm... TONIGHT!



How to watch #UFC242 live on BT Sport Box Office ➡️ https://t.co/KUkrrw1G37pic.twitter.com/I7VPe25E6D — UFC on BT Sport (@btsportufc) 7 сентября 2019 г.

150 МИНУТ ДО БОЯ. Пока что нас разгоняют боями в андеркате.

6 ЧАСОВ ДО БОЯ. Приветствуем, дорогие друзья. Хабиб Нурмагомедов возвращается в октагон после поединка против Конора МакГрегора.

ПРОМО БОЯ ХАБИБ – ПОРЬЕ

ГДЕ СМОТРЕТЬ ХАБИБ – ПОРЬЕ

Посмотреть первый бой Нурмагомедова после грандиозного поединка против МакГрегора можно будет в эфире российского Первого канала.

Кроме того, вечер UFC 242 будут транслировать британский BT Sport и американский ESPN+ по системе "плати и смотри".

ПРОГНОЗ НА ХАБИБ – ПОРЬЕ

Явным фаворитом противостояния считается российский боец. Ставки на победу Нурмагомедова принимаются с коэффициентом 1,22.

Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье

При этом показатели на то, что Порье сдастся достигают уровня 2,37. На успех же Дастина предлагается котировка 4,33.

ГОНОРАРЫ ЗА БОЙ ХАБИБ – ПОРЬЕ

Действующий чемпиона за поединок в Эр-Рияде получит рекордный для себя гонорар в размере шести миллионов долларов.

При этом Хабиб кроме гарантированной выплаты получит отчисления от рекламы и продаж трансляций. Общая сумма отчислений Нурмагомедову может составить до 30 млн долларов.

В свою очередь Дастин Порье гарантировано получит 350 тысяч.

СЛОВА ПЕРЕД БОЕМ

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов, чемпион UFC в легком весе:

– Я думаю, сейчас Дастин более совершенный боец, чем Конор. Потому что он побил много хороших парней в легком дивизионе, и я уже не помню, когда Конор выигрывал в легком весе. Он побил только Эдди Альвареса, и у него только одна победа в легком весе за долгое время. Вот почему я думаю, что Дастин Порье намного лучше, чем он.

Дастин Порье, временный чемпион UFC в легком весе:

– Я сосредоточен на этом бое. После того, как я выиграю, на улицах будет валяться много этих забавных шапок (папахи). Я постоянно слышу скепсис в отношении себя, на протяжении всей карьеры. Но у меня хорошая команда. Использую все, чтобы стать неоспоримым чемпионом мира.

ВЗВЕШИВАНИЕ ПЕРЕД БОЕМ

Оба боксера уложились в лимит легкого веса – 70,3 кг. При этом Хабибу для прохождения процедуры пришлось раздеваться до гола.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиб Нурмагомедов устроил бойкот в СМИ накануне поединка против Дастина Порье.

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