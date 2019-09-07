Бой начался! Хабиб – Порье: смотреть онлайн чемпионский бой UFC 242

Россиянин Хабиб Нурмагомедов впервые с октября прошлого года проводил бой в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Чемпион легкого веса в субботу, 7 сентября, в Саудовской Аравии проводил защиту титула в поединке против Дастина Порье из США. OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию Хабиб – Порье.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ХАБИБ – ПОРЬЕ
UFC. Бой за звание чемпиона мира в легком весе
Хабиб Нурмагомедов (Россия) – Дастин Порье (США)
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3 РАУНД. Все! Хабиб побеждает! Удушающий сработал, как и с Конором.
Aaand Still.... 🏆 2️⃣8️⃣-0️⃣— ON: MMA (@OnMMA) 7 сентября 2019 г.
Khabib successfully defends his title in Abu Dhabi 🇦🇪#UFC242 results: Khabib Nurmagomedov def. Dustin Poirier via submission (rear-naked choke) – Round 3, 2:06.
Khabib is now on a 12-Fight win streak inside the UFC octagon.pic.twitter.com/JepUV39G9B
2 РАУНД. Порье просто отбивается. Ничего другого американцу не остается. Ого! В стойке достал Хабиба Дастин! Хабиб очень много пропустил. Едва в нокауте не оказался. Россиянин на грани был, но отбился.
1 РАУНД. В равездке начинается бой.Хабиб валит соперника в партер! Просто жесть! Россиянин пытается в привычной борцовской манере затащить. Пока что получается.
БОЙ НАЧАЛСЯ!
23:20. Ждем начала.
23:19. Все. Начинается бой!
45 МИНУТ ДО БОЯ. Пока что у нас андеркарт идет.
60 МИНУТ ДО БОЯ. Хабиб прибыл на арену.
100 МИНУТ ДО БОЯ. Хабиб немножко вспылил.
Хабиб мочит журналистов! pic.twitter.com/is0OPZuV1c— Бокс/ММА (@boxing_mma_se) 6 сентября 2019 г.
120 МИНУТ ДО БОЯ. А вы готовы к поединку?
🏆 Khabib vs Poirier 🏆— UFC on BT Sport (@btsportufc) 7 сентября 2019 г.
7pm... TONIGHT!
How to watch #UFC242 live on BT Sport Box Office ➡️ https://t.co/KUkrrw1G37pic.twitter.com/I7VPe25E6D
150 МИНУТ ДО БОЯ. Пока что нас разгоняют боями в андеркате.
6 ЧАСОВ ДО БОЯ. Приветствуем, дорогие друзья. Хабиб Нурмагомедов возвращается в октагон после поединка против Конора МакГрегора.
ПРОМО БОЯ ХАБИБ – ПОРЬЕ
ГДЕ СМОТРЕТЬ ХАБИБ – ПОРЬЕ
Посмотреть первый бой Нурмагомедова после грандиозного поединка против МакГрегора можно будет в эфире российского Первого канала.
Кроме того, вечер UFC 242 будут транслировать британский BT Sport и американский ESPN+ по системе "плати и смотри".
ПРОГНОЗ НА ХАБИБ – ПОРЬЕ
Явным фаворитом противостояния считается российский боец. Ставки на победу Нурмагомедова принимаются с коэффициентом 1,22.
Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье
При этом показатели на то, что Порье сдастся достигают уровня 2,37. На успех же Дастина предлагается котировка 4,33.
ГОНОРАРЫ ЗА БОЙ ХАБИБ – ПОРЬЕ
Действующий чемпиона за поединок в Эр-Рияде получит рекордный для себя гонорар в размере шести миллионов долларов.
При этом Хабиб кроме гарантированной выплаты получит отчисления от рекламы и продаж трансляций. Общая сумма отчислений Нурмагомедову может составить до 30 млн долларов.
В свою очередь Дастин Порье гарантировано получит 350 тысяч.
СЛОВА ПЕРЕД БОЕМ
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов, чемпион UFC в легком весе:
– Я думаю, сейчас Дастин более совершенный боец, чем Конор. Потому что он побил много хороших парней в легком дивизионе, и я уже не помню, когда Конор выигрывал в легком весе. Он побил только Эдди Альвареса, и у него только одна победа в легком весе за долгое время. Вот почему я думаю, что Дастин Порье намного лучше, чем он.
Дастин Порье, временный чемпион UFC в легком весе:
– Я сосредоточен на этом бое. После того, как я выиграю, на улицах будет валяться много этих забавных шапок (папахи). Я постоянно слышу скепсис в отношении себя, на протяжении всей карьеры. Но у меня хорошая команда. Использую все, чтобы стать неоспоримым чемпионом мира.
ВЗВЕШИВАНИЕ ПЕРЕД БОЕМ
Оба боксера уложились в лимит легкого веса – 70,3 кг. При этом Хабибу для прохождения процедуры пришлось раздеваться до гола.
Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиб Нурмагомедов устроил бойкот в СМИ накануне поединка против Дастина Порье.
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