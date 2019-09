Бой начался! Хабиб – Порье: смотреть онлайн чемпионский бой UFC 242

Россиянин Хабиб Нурмагомедов впервые с октября прошлого года проводил бой в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Чемпион легкого веса в субботу, 7 сентября, в Саудовской Аравии проводил защиту титула в поединке против Дастина Порье из США. OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию Хабиб – Порье.

UFC. Бой за звание чемпиона мира в легком весе

Хабиб Нурмагомедов (Россия) – Дастин Порье (США)

3 РАУНД. Все! Хабиб побеждает! Удушающий сработал, как и с Конором.

Aaand Still.... 🏆 2️⃣8️⃣-0️⃣



Khabib successfully defends his title in Abu Dhabi 🇦🇪#UFC242 results: Khabib Nurmagomedov def. Dustin Poirier via submission (rear-naked choke) – Round 3, 2:06.



Khabib is now on a 12-Fight win streak inside the UFC octagon.pic.twitter.com/JepUV39G9B