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3 ноября • обновлено в 21:16
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Боец UFC страшным ударом ногой "оторвал" голову сопернику - опубликовано видео

Боец UFC страшным ударом ногой "оторвал" голову сопернику - опубликовано видео
Сперва 27-летний американец попал оппоненту в висок, а потом смог выдать фантастический хай-кик
5.4т Читать материал на украинском

Американский боец смешанных единоборств (ММА) в легком весе Кевин Ли эффектно нанес первое поражение соотечественнику Григору Гиллеспи.

Бой на турнире UFC 244 завершился крутейшим нокаутом в первом раунде. Сперва 27-летний Ли попал сопернику в висок, а потом смог выдать фантастический хай-кик, едва не оторвав оппоненту голову ударом ногой по скуле.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в главном бою карда Хорхе Масвидаль добыл победу техническим нокаутом над Нэйтом Диасом и завоевал титул "самого жесткого ублюдка".

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Тема
UFC
Место
США
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