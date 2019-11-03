Американский боец смешанных единоборств (ММА) в легком весе Кевин Ли эффектно нанес первое поражение соотечественнику Григору Гиллеспи.

Бой на турнире UFC 244 завершился крутейшим нокаутом в первом раунде. Сперва 27-летний Ли попал сопернику в висок, а потом смог выдать фантастический хай-кик, едва не оторвав оппоненту голову ударом ногой по скуле.

Как сообщал OBOZREVATEL, в главном бою карда Хорхе Масвидаль добыл победу техническим нокаутом над Нэйтом Диасом и завоевал титул "самого жесткого ублюдка".

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