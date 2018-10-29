''Катался пьяный на катере'': в скандале с украинцем на ''Играх непокоренных'' всплыли новые факты

Участник "Игр непокоренных" в Сиднее, мариуполец Александр Белобоков получил бытовую травму рук, а не боевую.

Об этом рассказал украинский журналист Евгений Спирин на своей странице в Facebook, предоставив анализ рентгеновских снимков. Он уточнил, что 29 октября сборная Invictus Games прилетела из Сиднея на игры для ветеранов войн, которые получили ранения в ходе боевых действий. Среди них - Александр Белобоков, который имеет две медали. Сам украинец рассказывает, что в 2014 году получил ранение на задании.

"Про рану, рентгеновские снимки и ком вранья. Как рассказывают свидетели, тренер и его врач: Александр катался пьяный на катере и упал. Руки попали под винт. От Мелекино его отвезли в больницу №9, где врач Савич шесть часов делал ему операцию по скреплению связок. Волонтер Маричка Подыбайло говорит, что Саша был засекречен и наврал врачу про винт. (Сашу в больницу доставили в плавках и с водорослями на ранах). История болезни Белобокова говорит, что "Травма в быту. Поранен винтом катера", – написал журналист.

Он пояснил, что в случае правдивости данной информации, он не имел права участвовать в играх. Спирин также рассказал, что анализ описания рентгеновский снимков рук Белобокова делал уважаемый врач, ортопед-травматолог Андрей Гвоздинский. Он работал в Киевской городской клинической больнице скорой медицинской помощи, а в период с 2014 по 2016 – в зоне АТО.

"У Белобокова в описании рентгенограмм, которые сделаны в больнице во время его пребывания в стационаре, нет ни слова о инородных телах. Видны только переломы костей и обломки костей. Это подтверждает, что травмы были обычного характера и не имеют никакого отношения к минно-взрывной травме", – процитировал журналист документ.

Спирин добавил, что гипотеза, таким образом, подтверждается. Он также рассказал, что Белобоков не пообщался с ветеранами, которые ездили встречать сборную.

"Меня вчера обвинили, что, мол, чего пристал, парень хороший, не в*тник, операцию пережил. А вот несколько фото из "ВКонтакте". Только и на них говорят, что "это все прикрытие", – резюмировал журналист, предоставив снимки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее разгорелся скандал по поводу травмы Белобокова, который 22 октября завоевал золотую медаль на соревнованиях по гребле на тренажерах. Позже украинский оргкомитет подтвердил, что он воевал на Донбассе.