Капитан "Реала" бросил вызов МакГрегору и получил ответ

Капитан и лидер мадридского "Реала" Серхио Рамос обратился к Конору МакГрегору, намекнув на желание выйти с бойцом UFC в октагон.

На своей странице в Instagram испанец опубликовал короткий ролик из тренажерного зала. На нем футболист спародировал походку ирландца.

"Когда будешь готов, Конор", – подписал видео Рамос.

К нему в комментарии пришел МакГрегор и написал: "Будь готов, мой брат Серхио. Нас ждет большой поединок!"

Серхио Рамос бросил вызов МакГрегору Instagram Серхио Рамоса

Рамос продолжает восстанавливаться от травмы, полученной во время матча за сборную Испании против Германии, который закончился разгромной победой вторых со счетом 6:0. Защитник пропустил поединок с "Шахтером" в пятом туре Лиги чемпионов, чем воспользовались "горняки", сенсационно обыграв "Реал" второй раз кряду.

Как сообщал OBOZREVATEL, ирландец официально объявил о своем возвращении в UFC. Стала известна дата его следующего поединка и имя соперника.