Капитан "Реала" бросил вызов МакГрегору и получил ответ

Капитан и лидер мадридского "Реала" Серхио Рамос обратился к Конору МакГрегору, намекнув на желание выйти с бойцом UFC в октагон.

На своей странице в Instagram испанец опубликовал короткий ролик из тренажерного зала. На нем футболист спародировал походку ирландца.

"Когда будешь готов, Конор", – подписал видео Рамос.

К нему в комментарии пришел МакГрегор и написал: "Будь готов, мой брат Серхио. Нас ждет большой поединок!"

Рамос продолжает восстанавливаться от травмы, полученной во время матча за сборную Испании против Германии, который закончился разгромной победой вторых со счетом 6:0. Защитник пропустил поединок с "Шахтером" в пятом туре Лиги чемпионов, чем воспользовались "горняки", сенсационно обыграв "Реал" второй раз кряду.

Как сообщал OBOZREVATEL, ирландец официально объявил о своем возвращении в UFC. Стала известна дата его следующего поединка и имя соперника.