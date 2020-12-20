Канделаки о наказании России: это катастрофа

Генеральный директор телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки назвала катастрофой лишение России флага и гимна на Олимпийских играх и чемпионатах мира в течение последующих двух лет.

В беседе на радио "Комсомольская правда" Канделаки посетовала на то, что во время крупных соревнований нельзя будет болеть за своих соотечественников, а также на то, что наказали именно РФ.

"Ну, наверное, нельзя поддерживать своих спортсменов. Не знаю, нужно уточнить. Главное, визуализации никакой не должно быть, мы не должны в их понимании промоутировать как бы страну, которая способствовала развитию допинговой системы. Для нас это, конечно, катастрофа. Знаешь, с какой точки зрения? К сожалению, в этой системе задействованы были (плюс-минус) все страны, а жертвой стали почему-то мы", - призналась Канделаки.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт остался недоволен решением Апелляционного суда CAS сократить до двух лет наказание для России за систематические нарушения антидопинговых правил.