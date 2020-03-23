Канада и Австралия объявили бойкот Олимпиаде-2020

Олимпийские комитеты Канады и Австралии заявили, что из-за пандемии коронавируса их команды не будут представлены на Олимпиаде в Токио, если ее не перенесут.

Об этом сообщается на официальных сайтах организаций.

"Олимпийский и Паралимпийский комитеты Канады призывают отложить проведение Игр на год. Мы обеспечим полную поддержку и помощь при решении трудностей, которые возникнут из-за переноса. Нет ничего более важного, чем здоровье и безопасность наших спортсменов и мирового сообщества. Мы приняли трудное решение не отправлять канадские команды на Олимпийские и Паралимпийские игры летом 2020 года", – говорится в заявлении Олимпийского комитета Канады.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года

Аналогичное решение принял и австралийский комитет.

"Олимпийский комитет Австралии провел телеконференцию исполкома и единогласно принял решение о том, что собрать австралийскую команду не представляется возможным в изменяющихся условиях в стране и за границей. Игры не могут состояться в июле", – говорится в сообщении олимпийского комитета.

Ранее в Международном олимпийском комитете заявили, что примут решение о проведении или переносе Игр в Токио в течение четырех недель. Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Отметим, что по состоянию на 23 марта в мире зафиксировано почти 340 тысяч случаев заражения коронавирусом, из которых 14,7 тысяч стали смертельными, а 99 тысяч людей выздоровели.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент МОК Томас Бах заявил, что организация прорабатывает разные форматы и даты для проведения летних Олимпийских игр в Токио.

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