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7 февраля • обновлено в 08:33
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Как сейчас выглядит Оксана Баюл, которая в 16 выиграла для Украины "золото" Игр-94

25.6т
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28 февраля исполнится 26 лет с момента сенсационного триумфа украинской фигуристки Оксаны Баюл на Олимпийских играх-1994 в норвежском Лиллехаммере.

Наша соотечественница, которой на тот момент было всего 16 лет, добыла для страны первое "золото" на зимних Играх, которое так и оставалось единственным до Олимпиады-2014 в Сочи. Баюл опередила представительниц США и Китая и взошла на первую ступень пьедестала.

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Головокружительный успех негативно повлиял на Оксану. Она пристрастилась к алкоголю, попала в серьезную аварию, однако сумела выпутаться из сложной жизненной ситуации. После победы на ОИ украинка переехала в США. Баюл сейчас тренирует детей, а также воспитывает четырехлетнюю дочь.

Предлагаем вашему вниманию посмотреть, как чемпионка Игр-94 выглядит сейчас.

Как сейчас выглядит Оксана Баюл, которая в 16 выиграла для Украины "золото" Игр-94

Instagram Оксаны Баюл

Как сейчас выглядит Оксана Баюл, которая в 16 выиграла для Украины "золото" Игр-94

Instagram Оксаны Баюл

Как сейчас выглядит Оксана Баюл, которая в 16 выиграла для Украины "золото" Игр-94

Instagram Оксаны Баюл

Как сейчас выглядит Оксана Баюл, которая в 16 выиграла для Украины "золото" Игр-94

Instagram Оксаны Баюл

Как сейчас выглядит Оксана Баюл, которая в 16 выиграла для Украины "золото" Игр-94

Instagram Оксаны Баюл

Как сейчас выглядит Оксана Баюл, которая в 16 выиграла для Украины "золото" Игр-94

Instagram Оксаны Баюл

Как сейчас выглядит Оксана Баюл, которая в 16 выиграла для Украины "золото" Игр-94

Instagram Оксаны Баюл

Как сейчас выглядит Оксана Баюл, которая в 16 выиграла для Украины "золото" Игр-94

Instagram Оксаны Баюл

Как сейчас выглядит Оксана Баюл, которая в 16 выиграла для Украины "золото" Игр-94

Instagram Оксаны Баюл

Как сейчас выглядит Оксана Баюл, которая в 16 выиграла для Украины "золото" Игр-94

Instagram Оксаны Баюл

Как сейчас выглядит Оксана Баюл, которая в 16 выиграла для Украины "золото" Игр-94

Instagram Оксаны Баюл

Как сейчас выглядит Оксана Баюл, которая в 16 выиграла для Украины "золото" Игр-94

Instagram Оксаны Баюл

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
фигурное катание
Персона
Оксана Баюл
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
акуеть яка страхолюдина...
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3
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Zhikharev Dmitry, Как все американки.
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1
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Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
ужас
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Гоша Злой
Гоша Злой
Свинов Xрюкан, согласен...
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