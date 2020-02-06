Как сейчас выглядит Оксана Баюл, которая в 16 выиграла для Украины "золото" Игр-94

28 февраля исполнится 26 лет с момента сенсационного триумфа украинской фигуристки Оксаны Баюл на Олимпийских играх-1994 в норвежском Лиллехаммере.

Наша соотечественница, которой на тот момент было всего 16 лет, добыла для страны первое "золото" на зимних Играх, которое так и оставалось единственным до Олимпиады-2014 в Сочи. Баюл опередила представительниц США и Китая и взошла на первую ступень пьедестала.

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Головокружительный успех негативно повлиял на Оксану. Она пристрастилась к алкоголю, попала в серьезную аварию, однако сумела выпутаться из сложной жизненной ситуации. После победы на ОИ украинка переехала в США. Баюл сейчас тренирует детей, а также воспитывает четырехлетнюю дочь.

Предлагаем вашему вниманию посмотреть, как чемпионка Игр-94 выглядит сейчас.

Instagram Оксаны Баюл

Instagram Оксаны Баюл

Instagram Оксаны Баюл

Instagram Оксаны Баюл

Instagram Оксаны Баюл

Instagram Оксаны Баюл

Instagram Оксаны Баюл

Instagram Оксаны Баюл

Instagram Оксаны Баюл

Instagram Оксаны Баюл

Instagram Оксаны Баюл

Instagram Оксаны Баюл

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции набирает обороты скандал с изнасилованием 10-кратной чемпионки по фигурному катанию.

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