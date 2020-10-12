Как обычная учительница сделала карьеру в киберспорте

Уникальный проект Twelve, который рассказывает о 12 украинцах, добившихся успеха в киберспорте, продолжает набирать обороты. Герои публикаций — это обычные люди, но каждый из них уже стал знаковой фигурой в мире киберспорта. Истории проекта раскрывают индустрию гейминга изнутри, рассказывая все тайны киберспорта и демонстрируя, насколько он интересен. Проект инициирован Parimatch - букмекером № 1 в мире киберспорта.

Цикл материалов начался с историй о пути в мире гейминга ребят, которые начинали строить карьеру связанную со спортом, но стали настоящими звездами в киберспорте. И вот на очереди невероятный, почти сказочный, рассказ об успехе очаровательной девушки, которая работала учительницей, бежала от войны и нашла себя в совершенно новом для нее мире.

"Если ты хочешь быть занят, если хочешь работать, то ты должен быть многозадачным, – объясняет Тоня. – Мой опыт показывает, что как раз люди, которые способны переключаться с одной работы на другую, являются самыми ценными кадрами. Особенно если ты делаешь контент или ты ведущий, то какого черта завязываться на одной дисциплине? Было бы очень высокомерно и даже лицемерно говорить, что, для того чтобы быть ведущим, ты должен быть экспертом в игре на уровне аналитиков. Это не так. Поэтому ничто не мешает вникнуть в несколько дисциплин и попробовать себя".

Киберспорт продолжает захватывать все новые аудитории. Мир гейминга уже доказал, что находится вне конкуренции, ведь на него не влияет даже карантин, который не мешает миллионам поклонников собираться перед дисплеями гаджетов, чтобы смотреть трансляции турниров. Киберспорт – это современная индустрия развлечений, которая уже неоднократно доказывала, что будущее уже наступило.