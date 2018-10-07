Как Нурмагомедов задушил МакГрегора: главный момент боя на видео

Российский чемпион по смешанным единоборствам Хабиб Нурмагомедов (26-0) в своей первой защите титула чемпиона UFC в легком весе победил ирландца Конора МакГрегора (21-3).Бой завершился в четвертом раунде после того, как дагестанцу удался удушающий прием.

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Напомним, что после боя россиянин перелез через октагон и напал на друга и спарринг-партнера Конора Диллона Дэниса. Позже к драке присоединились зрители, которые сидели в первых рядах.