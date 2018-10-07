МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

Как Нурмагомедов задушил МакГрегора: главный момент боя на видео

8.8тЧитать материал на украинском

Российский чемпион по смешанным единоборствам Хабиб Нурмагомедов (26-0) в своей первой защите титула чемпиона UFC в легком весе победил ирландца Конора МакГрегора (21-3).Бой завершился в четвертом раунде после того, как дагестанцу удался удушающий прием.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть ключевой момент в поединке.

Новости
Конор – Хабиб: как прошел чемпионский супербой UFC

Напомним, что после боя россиянин перелез через октагон и напал на друга и спарринг-партнера Конора Диллона Дэниса. Позже к драке присоединились зрители, которые сидели в первых рядах.

Читайте все новости по теме "МакГрегор – Нурмагомедов" на OBOZREVATEL.

Тема
МакГрегор – Нурмагомедов
Персоны
Хабиб НурмагомедовКонор МакГрегор
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
3
Смешно
8
Интересно
8
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги