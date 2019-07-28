Кафельников высказался о протестах в России, едко пройдясь по Путину

Экс-первая ракетка мира, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников поделился мнением об акции протеста в Москве, на которой было задержано более 1000 человек.

"Тверская сегодня нам всем (и мне в том числе) доказала вновь, что точка невозврата для нынешней власти России давно уже прошла!" – написал легендарный теннисист в Twiiter.

Тверская сегодня нам всем(и мне в том числе) доказала вновь,что точка невозврата для нынешней власти России давно уже прошла! Шансы у них только остаются для быстрого прыжка в батискаф и погружения на дно Балтийского ,Чёрного и прочих морей. Россия скоро выздоровеет🇷🇺👊 — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) July 27, 2019

Кроме того, Кафельников язвительно прошелся по главе РФ Владимиру Путину и его погружению в батискафе, в то время когда вся столица протестовала, а митингующих избивал дубинками ОМОН.

"Шансы у них только остаются для быстрого прыжка в батискаф и погружения на дно Балтийского, Черного и прочих морей. Россия скоро выздоровеет", - заявил бывший спортсмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евгений Кафельников красиво поставил на место соотечественницу в Twitter, красиво обломав "л*хов из России"

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