Кадыров стал посмешищем, позвав на бой друзей Конора и Хабиба

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что готов устроить поединок Зубайры Тухугова и Артема Лобова, если бойцы покинут Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).

"Мы организуем бой на самом высоком уровне и гарантируем достойный гонорар Артему. Как вариант, предлагаю организовать бой под эгидой "Ахмата" в Грозном если, конечно, со стороны Артема это был действительно мужской вызов, а не "пшик" на публику, как это стало модно в наше время", – написал Кадыров в Instagram.

Зубайра Тухугов и Артем Лобов – друзья и спарринг-партнеры Хабиба Нурмагомедова и Конора МакГрегора. Ранее Лобов заявил, что покинет организацию, если ему не дадут бой против Тухугова.

Такие слова вызвали бурную реакцию у фанатов. Пользователи сети высмеяли слова Кадырова про "высокий уровень", намекая, что если друг Конора выиграет, он может живым и не покинуть Грозный.

Напомним, что Тухугов ударил ирландца МакГрегора во время потасовки после боя его друга — Нурмагомедова. Из-за участия в драке, Тухугов лишился поединка на турнире UFC. Глава организации Дэйна Уайт заявил, что бойцы, замешанные в потасовке, больше не выступят под эгидой промоушена.