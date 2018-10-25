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Кадыров стал посмешищем, позвав на бой друзей Конора и Хабиба

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что готов устроить поединок Зубайры Тухугова и Артема Лобова, если бойцы покинут Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).

"Мы организуем бой на самом высоком уровне и гарантируем достойный гонорар Артему. Как вариант, предлагаю организовать бой под эгидой "Ахмата" в Грозном если, конечно, со стороны Артема это был действительно мужской вызов, а не "пшик" на публику, как это стало модно в наше время", – написал Кадыров в Instagram.

Мы приветствуем дерзкие заявления... Это нам по духу и по нраву. Если получится так (на все воля ВСЕВЫШНЕГО), что будет принято отрицательное решение и поединок Зубайры Тухугова @zubairatukhugov и Артёма Лобова @rushammer станет невозможен в рамках UFC @ufc - добро пожаловать на любую площадку мировых единоборств. Мы организуем бой на самом высоком уровне и гарантируем достойный гонорар Артёму... Как вариант, предлагаю организовать бой под эгидой "Ахмата" @akhmat_mma в Грозном, если, конечно, со стороны Артёма это был действительно мужской вызов, а не "пшик" на публику, как это стало модно в наше время... АХМАТ-СИЛА! АЛЛАХ1У АКБАР!!!

Публикация от @ za_kadyrov_95

Зубайра Тухугов и Артем Лобов – друзья и спарринг-партнеры Хабиба Нурмагомедова и Конора МакГрегора. Ранее Лобов заявил, что покинет организацию, если ему не дадут бой против Тухугова.

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Такие слова вызвали бурную реакцию у фанатов. Пользователи сети высмеяли слова Кадырова про "высокий уровень", намекая, что если друг Конора выиграет, он может живым и не покинуть Грозный.

Кадыров стал посмешищем, позвав на бой друзей Конора и Хабиба
Кадыров стал посмешищем, позвав на бой друзей Конора и Хабиба
Кадыров стал посмешищем, позвав на бой друзей Конора и Хабиба

Напомним, что Тухугов ударил ирландца МакГрегора во время потасовки после боя его друга — Нурмагомедова. Из-за участия в драке, Тухугов лишился поединка на турнире UFC. Глава организации Дэйна Уайт заявил, что бойцы, замешанные в потасовке, больше не выступят под эгидой промоушена.

Персона
Рамзан Кадыров
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Ох и алкашная рожа..
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