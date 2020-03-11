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11 марта • обновлено в 18:44
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Кадыров посмеялся над Емельяненко

1.7т
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Глава Чечни Рамзан Кадыров посмеялся над интенсивностью тренировок российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, сравнив их с занятиями физкультурой.

"Он привык заниматься физкультурой. Я ему говорю: "Спортом занимайся!" У меня камеры везде, и я смотрю, сколько он тренируется, сколько отдыхает. Он физкультурой занимается только. Пульс держит ровно 125-130", – шутит Кадыров на видео, опубликованном в Instagram Емельяненко.

Рамзан Кадыров и Александр Емельяненко

Рамзан Кадыров и Александр Емельяненко

Напомним, что в Грозном российский боец готовится к поединку против Магомеда Исмаилова, который должен пройти 3 апреля в Москве на турнире АСА 107.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Емельяненко устроил разборки в сети, грубо ответив на слова Тины Канделаки, которые появились у нее в "Яндекс.Дзен". После этого Рамзан Кадыров записал видео, в котором заставил его извиниться перед известной журналисткой, но сам стал посмешищем в глазах пользователей интернета.

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Персоны
Александр Емельяненко Рамзан Кадыров
Место
Россия Грозный
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
руский витязь и хозяин расеи...
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