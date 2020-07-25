Кадыров оценил бой Емельяненко с Исмаиловым

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал итог поединка между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым на шоу Absolute Championship Akhmat – АСА-107.

По мнению чиновника, это было интересный и красочный бой, итогом которого стала заслуженная победа Исмаилова.

"Поздравляю Магомеда и Александра с этим долгожданным выяснением отношений. Но мне кажется, что в Instagram оба бойца выглядели куда более убедительно и устрашающе, чем на ринге. Да и форму за месяцы самоизоляции они растеряли. Так дело не пойдет. Здесь не обойтись без матча-реванша, главным условием которого должен быть предбоевой Instagram-баттл на радость болельщикам и более усиленные тренировки", – написал Кадыров в одной из социальных сетей.

Рамзан Кадыров прокомментировал бой Емельяненко

Как сообщал OBOZREVATEL, российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко был отправлен в больницу после сенсационного поражения от Исмаилова.

Позже было опубликовано полное видео этой встречи. Кроме того, появился лаконичный комментарий Александра.

Исмаилов бросил вызов Емельяненко в декабре 2019 года. Поединок должен был состояться в апреле. Однако из-за пандемии турнир с участием бойцов было решено отложить.