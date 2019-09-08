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9 сентября • обновлено в 11:14
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Кадыров лаконично отреагировал на победу Хабиба

28.5т Читать материал на украинском

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поделился впечатлениями после победы уроженца Дагестана Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

Кадыров и Нурмагомедов

Кадыров и Нурмагомедов

"Хабиб — большой молодец. Очень хороший бой, показал силу", — лаконично заявил Кадыров.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября Нурмагомедов повторно защитил пояс чемпиона, одолев в третьем раунде удушающим приемом Дастина Порье.

Для россиянина победа над американским бойцом стала 28-й в карьере. Отметим, что в послужном списке Нурмагомедова нет ни одного проигрыша. Порье потерпел шестое поражение в ММА при 25 победах.

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Отметим, что после встречи дагестанец вновь, как и в бою с МакГрегором, выпрыгнул из сетки, окружающую октагон.

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Тема
Хабиб – Порье
Персоны
Хабиб Нурмагомедов Рамзан Кадыров
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Слава Ичкерии! Слава Игушетии! смрть росийским окупантам и их пособникам!
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Иванов Владимир, У Кожеёба уже мальчик есть, зачем меняти?!
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Кожедуб ruslan,завязывай дрочить...найди девушку!
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