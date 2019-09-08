Кадыров лаконично отреагировал на победу Хабиба

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поделился впечатлениями после победы уроженца Дагестана Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
Кадыров и Нурмагомедов
"Хабиб — большой молодец. Очень хороший бой, показал силу", — лаконично заявил Кадыров.
Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября Нурмагомедов повторно защитил пояс чемпиона, одолев в третьем раунде удушающим приемом Дастина Порье.
Для россиянина победа над американским бойцом стала 28-й в карьере. Отметим, что в послужном списке Нурмагомедова нет ни одного проигрыша. Порье потерпел шестое поражение в ММА при 25 победах.
Отметим, что после встречи дагестанец вновь, как и в бою с МакГрегором, выпрыгнул из сетки, окружающую октагон.
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