Кадыров лаконично отреагировал на победу Хабиба

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поделился впечатлениями после победы уроженца Дагестана Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

Кадыров и Нурмагомедов

"Хабиб — большой молодец. Очень хороший бой, показал силу", — лаконично заявил Кадыров.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября Нурмагомедов повторно защитил пояс чемпиона, одолев в третьем раунде удушающим приемом Дастина Порье.

Для россиянина победа над американским бойцом стала 28-й в карьере. Отметим, что в послужном списке Нурмагомедова нет ни одного проигрыша. Порье потерпел шестое поражение в ММА при 25 победах.

Отметим, что после встречи дагестанец вновь, как и в бою с МакГрегором, выпрыгнул из сетки, окружающую октагон.

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