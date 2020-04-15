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15 апреля • обновлено в 15:15
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Кабмин смягчил карантин для спортсменов: что изменилось

2.3т
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Кабинет министров Украины ослабил карантинные ограничения для спортсменов национальных сборных и разрешил им проводить индивидуальные тренировки.

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"Изменения позволяют спортсменам национальных команд олимпийских и неолимпийских видов спорта и видов спорта для людей с инвалидностью проводить тренировки в условиях карантина. Предлагается разрешить исключительно индивидуальные занятия", – цитирует главу Министерства молодежи и спорта Вадима Гутцайта издание BBC Украина.

Кабмин смягчил карантин для некоторых спортсменов

Кабмин смягчил карантин для некоторых спортсменов

Psychologies

Разрешенные индивидуальные тренировки включают в себя бег, ходьбу, езду на велосипеде и движение на инвалидных колясках. Отмечается, что при подготовке этих изменений учитывали международный опыт.

Ранее Кабмин ввел строгие ограничения, которые не позволяли никому проводить даже индивидуальные тренировки, включая членов национальных сборных.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирусом COVID-19 в мире заболели уже более двух миллионов человек.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Коронавирус
Теги
Кабинет министров Украины карантин
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