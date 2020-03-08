Украинский бегун и тренер по лыжному спорту Алексей Борисенко исчез в Японии при загадочных обстоятельствах. Мужчина уже около недели не выходит на связь с родными, говорится в сюжете ТСН.

Украинец поехал в Японию, чтобы принять участие в марафоне, но тот отменили из-за коронавируса. На обратный рейс он не сел, а в гостиничном номере нашли вещи мужчины. По одной из версий, он мог подняться на гору Фудзи, хотя восхождение в эту пору года на вершину запрещено.

Друзья не верят в то, что с профессиональным атлетом, который представлял Украину на чемпионатах мира по бегу, могло что-то случиться. На странице пропавшего в соцсети они сообщили, что в Японии уже собрали группу частных альпинистов, которая готова выйти на поиски. В министерстве иностранных дел сообщили, что японские чрезвычайные службы ведут поиски украинца, а дипломаты держат связь с родными.

Как сообщал OBOZREVATEL, поразительный эпизод произошел в американском Миннеаполисе на марафоне Twin Cities Marathon.

Один из участников в майке "Иисус спасет" перенес сердечный приступ и был спасен другим бегуном по имени Иисус.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!