Известный украинский спортсмен хочет возглавить министерство

Чемпион мира по плаванию, народный депутат Украины от Радикальной партии Денис Силантьев заявил о желании возглавить Министерство молодежи и спорта.

В эфире программы "Острый вопрос" на ObozTV нардеп высказал мнение, что министерство "не хорошо делает свою работу".

"Очень важно, чтоб место министра занимал профессионал своего дела. Как минимум, спортсмен", – отметил Силантьев.

"У меня есть багаж знаний, который должен быть у человека, который возглавляет министерство. Я готов возглавить его", – подчеркнул он.

На вопрос, зачем ему политика, известный спортсмен ответил: "После того, как я закончил заниматься спортом, шесть лет еще занимался общественной деятельностью. Организовывал проекты, которые бы создавали спрос на спорт и физическую культуру в стране… Понимал, что могу помочь десяткам, сотням, может, даже тысячам людей оздоровиться, но глобально ситуацию я изменить не могу".

"Шел в политику не потому, что хотел стать депутатом – "я крутой, у меня есть неприкосновенность". Я бы хотел добиться своих целей в общественной деятельности", – добавил Силантьев.

politeka.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство молодежи и спорта Украины разработало единые требования для формы украинских спортсменов и официальных делегаций национальных сборных.

Программу "Остры вопрос" смотрите каждый понедельник и четверг в 17:30 на ObozTV.

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