Известный украинский легкоатлет трагически умер в Броварах

Максим Иншаков Другие виды спорта 13:38, 21.11.2020 Обновлено: 14:10, 21.11.2020

Мастер спорта по легкой атлетике, толкатель ядра, который представлял Украину на юниорских чемпионатах мира и Европы Николай Богач умер в возрасте 27 лет.

Умер Николай Богач
Facebook Легка атлетика України/Ukrainian Athletics

В ночь на 20 ноября на ул. Киевской (напротив дома №247) Богачу, который находился за рулем авто, стало плохо. Очевидцы вызвали скорую и полицию. Как сообщает "Трибуна Бровары", медики на место вызова приехали через 30 минут. Все это время первую помощь пострадавшему пытались оказать прохожие.

Александр и Николай Богач
Facebooк Броварского спорта

Николай был сыном бронзового медалиста Олимпийских игр по толканию ядра, заслуженного мастера спорта Александра Багача. Похоронили Багача-младшего в Киеве на Северном кладбище.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист из Индии умер во время игры с друзьями. 26-летний спортсмен в какой-то момент упал на землю. Ему вызвали скорую, но когда игрока доставили в больницу, он был уже мертв.

Комментировать
Спорт Другие виды спорта

Смотрите также

Так начиналась Революция Достоинства: 10 дней, изменивших мир

Музей Небесной Сотни доверили строить "прокладке Януковича"? OBOZREVATEL рассказывает, что из этого вышло

Экс-солист "Грибов" Бардаш: я был на Майдане и это было моей большой ошибкой

На Волыни медики перекрыли дорогу: три месяца не платят зарплату. Видео

"Еле дышала, ее всю трясло": подробности смерти женщины, которую с COVID-19 выгнали из больницы на Черниговщине