Мастер спорта по легкой атлетике, толкатель ядра, который представлял Украину на юниорских чемпионатах мира и Европы Николай Богач умер в возрасте 27 лет.

В ночь на 20 ноября на ул. Киевской (напротив дома №247) Богачу, который находился за рулем авто, стало плохо. Очевидцы вызвали скорую и полицию. Как сообщает "Трибуна Бровары", медики на место вызова приехали через 30 минут. Все это время первую помощь пострадавшему пытались оказать прохожие.

Николай был сыном бронзового медалиста Олимпийских игр по толканию ядра, заслуженного мастера спорта Александра Багача. Похоронили Багача-младшего в Киеве на Северном кладбище.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист из Индии умер во время игры с друзьями. 26-летний спортсмен в какой-то момент упал на землю. Ему вызвали скорую, но когда игрока доставили в больницу, он был уже мертв.