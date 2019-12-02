Известный российский волейболист устроил пьяный дебош на детском турнире: видеофакт

Бывший волейболист сборной России и игрок уфимского "Урала" Алексей Спиридонов в состоянии алкогольного опьянения устроил скандал на детском теннисном турнире.

Как сообщает агентство Eurosport, дочь спортсмена участвовала в финале соревнований, но была дисквалифицирована из-за неподобающего поведения Спиридонова. Сидя на трибуне, он выкрикивал нецензурные слова, ввязывался в конфликты с другими родителями и спорил с судьей. Волейболист пытался устроить драку, но быстро потерял равновесие и упал.

Алексей Спиридонов Eurosport

"Вы все мрази!" – кричит Спиридонов на видео, опубликованном в Twitter.

Бухой волейболист Алексей Спиридонов в Уфе устроил драку на детских соревнованиях по теннису. Его дочь дисквалифицировали из-за поведения Спиридонова. Он громко матерился на трибуне, ссорился с родителями и провоцировал судью. В итоге бухого ублюдка ушатал обычный дед. pic.twitter.com/8yfcv3s0Xs — Почти ГосДума (@duma_gos) 2 декабря 2019 г.

"Шакалы из Уфы и их родители в структуре тенниса сняли мою дочь в финале, когда она вела 2:0, из-за того, что я хлопал в ладоши. Ретвит максимальный, друзья!" – написал Алексей в Twitter, но позже удалил пост.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ингушетии турнир по боевому самбо завершился массовой дракой.

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