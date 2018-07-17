Известный российский чемпион найден мертвым

Владимир Юдин, чемпион Евразии по боям без правил и известный тренер по смешанным единоборствам, был найден мертвым в спортивной школе "Витязь" в Набережных Челнах.
Тело Юдина было обнаружено утром 16 июля на первом этаже школы. По данным региональных СМИ, тренер оставил предсмертную записку, судя по которой, он умер еще 14 июля.
Коллеги погибшего сообщили, что он находился в отпуске в последние дни, но регулярно приходил в школу. Там он общался со своими друзьями и тренировался. В его поведении никакой тревожности никто не замечал.
У Владимира Юдина остались двое маленьких детей. На месте ЧП работают правоохранители.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что футболист умер, пытаясь скопировать Месси.
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