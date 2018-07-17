Известный российский чемпион найден мертвым

Владимир Юдин, чемпион Евразии по боям без правил и известный тренер по смешанным единоборствам, был найден мертвым в спортивной школе "Витязь" в Набережных Челнах.

Тело Юдина было обнаружено утром 16 июля на первом этаже школы. По данным региональных СМИ, тренер оставил предсмертную записку, судя по которой, он умер еще 14 июля.

Новости У знаменитого украинского боксера умер сын

Коллеги погибшего сообщили, что он находился в отпуске в последние дни, но регулярно приходил в школу. Там он общался со своими друзьями и тренировался. В его поведении никакой тревожности никто не замечал.

У Владимира Юдина остались двое маленьких детей. На месте ЧП работают правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что футболист умер, пытаясь скопировать Месси.