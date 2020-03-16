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16 марта • обновлено в 23:02
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Известный российский боец сделал очередной выпад в адрес Емельяненко

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Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов оскорбительно высказался в адрес Александра Емельяненко, отвечая на вопрос о том, какая публичная личность его раздражает.

"Саша не то, что раздражает. Саша – это преступник, алкоголик, тунеядец. Он не раздражает. Он просто такой есть. Он не хочет меняться. А вообще раздражают люди, которые зазнаются, ловят звездную болезнь, забывают, откуда они вышли. Таких примеров много, не хочу называть фамилий", – цитирует слова Харитонова Спорт-Экспресс.

Сергей Харитонов

Сергей Харитонов

Напомним, что сейчас Емельяненко находится в Грозном, где под наблюдением главы Чечни Рамзана Кадырова готовится к бою против Магомеда Исмаилова, который пока что назначен на 3 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Харитонов поведал историю о том, как Емельяненко-младший пытался изнасиловать жену одного из самбистов сборной России во время тренировочных сборов.

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Тема
MMA
Персона
Александр Емельяненко
Место
Россия
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