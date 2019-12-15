Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко победил американца Дэвида Бранча в главном бою турнира RCC 7.

Американец владел преимуществом на протяжении первого раунда, но в концовке отрезка Шлеменко провел удушающий прием "гильотина". 38-летний Бранч был вынужден сдаться.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский боец Анатолий Токов добыл тяжелую победу в Bellator. Токов несколько раз потряс противника ударами руками, после чего поймал на "гильотину".

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