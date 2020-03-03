Известный кикбоксер победил кровавым нокаутом, разломав нос сопернику

Известный тунисский кикбоксер Юсри Белграуи выиграл ярким нокаутом на турнире Glory 75 в нидерландском Утрехте.

Трехраундовый бой против представителя Германии Якоба Штыбена завершился досрочно. Во втором раунде 27-летнему Юсри удался убойный удар коленом, который разломал нос немцу.

Из-за открытого перелома кровь заливала канвас, и судьи не позволили продолжать поединок, присудив победу Белграуи.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, в главном бою этого вечера украинский кикбоксер Сергей Адамчук (11-7, 0 КО) проиграл Петчпонамрунгу Киатмукао (Таиланд) и не смог стать чемпионом мира в полулегком весе.

5-раундовый бой 29-летнего уроженца Кривого Рога на турнире Glory 75, проходившего в нидерландском Утрехте, завершился единогласным решением судей – 49:45.

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