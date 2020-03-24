Игрок регбийной сборной Италии Максим Мбанда теперь работает водителем машины скорой помощи, пытаясь помочь стране в борьбе с коронавирусом.

Как сообщает издание Daily Mail, после отмены матчей регби по всему миру Мбанда понял, что может быть чем-то полезен обществу.

Максим Мбанда Rugger info

"Когда все матчи регби были отменены, я пытался найти способ помочь в этой тяжелой ситуации. Я начал водить машину скорой помощи восемь дней назад и все эти дни работал по 12-13 часов без выходных. Когда я увидел то, что происходит в инфекционных палатах, я понял, что не могу быть уставшим", – сказал Мбанда.

Он перевозит зараженных коронавирусом пациентов из одних больниц в другие, помогает их переносить, если заболевшие не могут передвигаться самостоятельно.

Как сообщал OBOZREVATEL, французский спортсмен Элиша Ночомовиц пошел на невероятный поступок, чтобы подбодрить людей во времена борьбы с коронавирусом.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!