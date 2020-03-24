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24 марта • обновлено в 17:06
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Известный итальянский спортсмен сменил профессию из-за коронавируса

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Игрок регбийной сборной Италии Максим Мбанда теперь работает водителем машины скорой помощи, пытаясь помочь стране в борьбе с коронавирусом.

Как сообщает издание Daily Mail, после отмены матчей регби по всему миру Мбанда понял, что может быть чем-то полезен обществу.

Максим Мбанда

Максим Мбанда

Rugger info

"Когда все матчи регби были отменены, я пытался найти способ помочь в этой тяжелой ситуации. Я начал водить машину скорой помощи восемь дней назад и все эти дни работал по 12-13 часов без выходных. Когда я увидел то, что происходит в инфекционных палатах, я понял, что не могу быть уставшим", – сказал Мбанда.

Он перевозит зараженных коронавирусом пациентов из одних больниц в другие, помогает их переносить, если заболевшие не могут передвигаться самостоятельно.

Как сообщал OBOZREVATEL, французский спортсмен Элиша Ночомовиц пошел на невероятный поступок, чтобы подбодрить людей во времена борьбы с коронавирусом.

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Темы
регби Коронавирус
Место
Италия
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