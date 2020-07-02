Известный экс-киберспортсмен покончил с собой

Бывший профессиональный киберспортсмен, известный по достижениям в World of Warcraft и Asheronʼs Call Байрон Бернстин (прозвище Reckful), у которого было более 900 тысяч фолловеров на платформе Twitch, умер в возрасте 31 года.

По информации его бывшей девушки, Бернстин совершил самоубийство. Сообщения о смерти стримера подтвердил его сосед по комнате – об этом сообщил журналист и инсайдер Род Бреслау.

Twitter BlueGoesMew

Twitter Rod Breslau

Перед смертью Байрон через Twitter сделал предложение одной из своих экс-девушек. Позже (примерно через 50 минут) он написал следующее:

"Ах, мне жаль тех, кому приходится иметь дело с моим безумием. Пожалуйста, просто знайте, что в таких ситуациях безумный человек не контролирует свои действия".

Twitter Byron

В октябре 2017 года стример сообщил, что у него диагностировали биполярное расстройство – так же, как у его матери. Также Бернстин рассказывал, что его брат покончил жизнь самоубийством.

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