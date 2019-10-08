Известный чемпион умер после боя ММА в России

Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов умер через три дня после поединка с россиянином Бесланом Исаевым на турнире, который состоялся в Грозном (Россия).

Бекзод Нурматов ТАСС

Как сообщает ТАСС, Нурматов проиграл россиянину раздельным решением судей. 27-летний боец перенес инсульт и был доставлен в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь.

Нурматов начал профессиональную карьеру в декабре 2016 года. Спортсмен являлся чемпионом мира и обладателем Кубка мира по рукопашному бою. За свою профессиональную карьеру Нурматов провел 13 поединков, в которых одержал 11 побед и потерпел два поражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне еще один известный боксер умер после тяжелых травм.

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