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29 января • обновлено в 05:15
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Ирония судьбы: известный борец с преступностью из ММА попался с наркотиками

1.1т
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Боец MMA Бен Фодор, который получил публичную известность под псевдонимом Феникс Джонс благодаря патрулированию центра Сиэтла в костюме супергероя, был задержан за торговлю наркотиками.

Как сообщает агентство MMA Junkie, американца арестовали по обвинению в продаже нескольких видов наркотиков. Он продал 7,1 грамма экстази полицейскому под прикрытием 21 ноября 2019 года, получив 300 долларов банковским переводом и 200 долларов наличными и договорившись о следующей встрече. Она состоялась 9 января 2020 года и стала для него роковой. Джонс был арестован вместе с подельницей Андреа Ирэн Берендсен. У них во владении нашли 7 пакетов с кокаином.

Феникс Джонс

Феникс Джонс

NPR

На счету спортсмена 11 боев в смешанных единоборствах, в которых он добыл 7 побед при 3 поражениях и 1 ничьей. Последний поединок он провел в 2017 году.

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