Известный боец MMA показал флаг России и был наказан

Российский боец смешанных единоборств MMA Артем Лобов угодил в неприятную ситуацию на церемонии взвешивания перед турниром по кулачным боям Bare Knuckle FC 6.

После окончания процедуры американец Пол Малиньяджи покинул сцену, а его соперник принялся разворачивать флаги России и Ирландии. Это не понравилось команде Малиньяджи, представители которой в какой-то момент попытались вырвать у него из рук оба стяга.

Артему пришлось отступить. Охране удалось растащить стороны и предотвратить конфликт.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Дацик уступил в своем первом бою после выхода из тюрьмы, проиграв блогеру Артему Тарасову, который весит на 70 кг меньше.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!