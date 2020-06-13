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13 июня • обновлено в 17:22
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Российский боец ММА Александр Шлеменко нашел труп в реке Иртыш

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Знаменитый российский боец смешанного стиля (ММА) и чемпион мира по современному панкратиону Александр Шлеменко рассказал, что вытащил труп утопленника из реки.

Инцидент произошел в селе Усть-Заостровка (Омская область). Спортсмен отметил, что погибшему мужчине было 40-45 лет, а в воде тело находилось как минимум сутки.

"Друзья, вот такая неприятная история случилась со мной сегодня на Иртыше. Увидел тело человека в реке, сплавал за ним, вытащил на берег. Сейчас жду полицию. Будьте осторожны на воде! Трезво оценивайте свои силы!" – написал 36-летний Шлеменко в Instagram.

Труп в реке: с чемпионом мира произошла "неприятная история" в России

Ранее Шлеменко рассказал о страшной жизни в России во времена его молодости. По словам россиянина у них в городе смерть от наркотиков была обычным делом.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Александр Шлеменко
Место
Россия
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