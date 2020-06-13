Знаменитый российский боец смешанного стиля (ММА) и чемпион мира по современному панкратиону Александр Шлеменко рассказал, что вытащил труп утопленника из реки.

Инцидент произошел в селе Усть-Заостровка (Омская область). Спортсмен отметил, что погибшему мужчине было 40-45 лет, а в воде тело находилось как минимум сутки.

"Друзья, вот такая неприятная история случилась со мной сегодня на Иртыше. Увидел тело человека в реке, сплавал за ним, вытащил на берег. Сейчас жду полицию. Будьте осторожны на воде! Трезво оценивайте свои силы!" – написал 36-летний Шлеменко в Instagram.

Ранее Шлеменко рассказал о страшной жизни в России во времена его молодости. По словам россиянина у них в городе смерть от наркотиков была обычным делом.

О спорте и не только – в нашем Instagram!