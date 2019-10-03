Известная украинская легкоатлетка Наталья Пироженко после командного чемпионата Европы, который прошел в Польше, отправилась отдыхать в Крым.

У себя в Instagram 22-летняя уроженка Донецка, вышедшая в прошлом году замуж за легкоатлета Богдана Чорномаза и взявшая его фамилию, без смущения постит снимки с оккупированного Россией полуострова.

Украинская спортсменка Наталья Черномаз

Отдыхает голой в Крыму

Укр СМИ обсуждают,не слишком ли она голая

А не СЛИШКОМ ли она в Крыму,на оккупированной территории НЕТ pic.twitter.com/mkhqRcPwMa — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) October 3, 2019

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть эти и другие фотографии донецкой спортсменки.

Наталья Пироженко Instagram

Наталья Пироженко Instagram

Наталья Пироженко Instagram

Наталья Пироженко Instagram

Наталья Пироженко Instagram

Наталья Пироженко Instagram

Наталья Пироженко Instagram

Наталья Пироженко Instagram

Наталья Пироженко Instagram

Наталья Пироженко Instagram

Наталья Пироженко Instagram

Наталья Пироженко Instagram

Наталья Пироженко Instagram

Наталья Пироженко Instagram

Наталья Пироженко Instagram

Наталья Пироженко Instagram

Наталья Пироженко Instagram

Наталья Пироженко Instagram

Наталья Пироженко Instagram

Наталья Пироженко Instagram

Наталья Пироженко Instagram

Наталья Пироженко Instagram

Наталья Пироженко Instagram

Наталья Пироженко Instagram

Наталья Пироженко Instagram

Наталья Пироженко Instagram

Наталья Пироженко Instagram

Наталья Пироженко Instagram

Наталья Пироженко Instagram

Наталья Пироженко Instagram

Наталья Пироженко Instagram

Наталья Пироженко Instagram

Наталья Пироженко Instagram

Наталья Пироженко Instagram

Наталья Пироженко Instagram

Наталья Пироженко Instagram

Наталья Пироженко Instagram

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