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3 октября • обновлено в 20:20
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Известная украинская спортсменка отдыхает полуголой в оккупированном Крыму - фотофакт

4.8т Читать материал на украинском

Известная украинская легкоатлетка Наталья Пироженко после командного чемпионата Европы, который прошел в Польше, отправилась отдыхать в Крым.

У себя в Instagram 22-летняя уроженка Донецка, вышедшая в прошлом году замуж за легкоатлета Богдана Чорномаза и взявшая его фамилию, без смущения постит снимки с оккупированного Россией полуострова.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть эти и другие фотографии донецкой спортсменки.

Наталья Пироженко

Наталья Пироженко

Instagram

Наталья Пироженко

Наталья Пироженко

Instagram

Наталья Пироженко

Наталья Пироженко

Instagram

Наталья Пироженко

Наталья Пироженко

Instagram

Наталья Пироженко

Наталья Пироженко

Instagram

Наталья Пироженко

Наталья Пироженко

Instagram

Наталья Пироженко

Наталья Пироженко

Instagram

Наталья Пироженко

Наталья Пироженко

Instagram

Наталья Пироженко

Наталья Пироженко

Instagram

Наталья Пироженко

Наталья Пироженко

Instagram

Наталья Пироженко

Наталья Пироженко

Instagram

Наталья Пироженко

Наталья Пироженко

Instagram

Наталья Пироженко

Наталья Пироженко

Instagram

Наталья Пироженко

Наталья Пироженко

Instagram

Наталья Пироженко

Наталья Пироженко

Instagram

Наталья Пироженко

Наталья Пироженко

Instagram

Наталья Пироженко

Наталья Пироженко

Instagram

Наталья Пироженко

Наталья Пироженко

Instagram

Наталья Пироженко

Наталья Пироженко

Instagram

Наталья Пироженко

Наталья Пироженко

Instagram

Наталья Пироженко

Наталья Пироженко

Instagram

Наталья Пироженко

Наталья Пироженко

Instagram

Наталья Пироженко

Наталья Пироженко

Instagram

Наталья Пироженко

Наталья Пироженко

Instagram

Наталья Пироженко

Наталья Пироженко

Instagram

Наталья Пироженко

Наталья Пироженко

Instagram

Наталья Пироженко

Наталья Пироженко

Instagram

Наталья Пироженко

Наталья Пироженко

Instagram

Наталья Пироженко

Наталья Пироженко

Instagram

Наталья Пироженко

Наталья Пироженко

Instagram

Наталья Пироженко

Наталья Пироженко

Instagram

Наталья Пироженко

Наталья Пироженко

Instagram

Наталья Пироженко

Наталья Пироженко

Instagram

Наталья Пироженко

Наталья Пироженко

Instagram

Наталья Пироженко

Наталья Пироженко

Instagram

Наталья Пироженко

Наталья Пироженко

Instagram

Наталья Пироженко

Наталья Пироженко

Instagram

Новости
Полуголая болельщица выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов

Как сообщал OBOZREVATEL, популярнейшая украинская фитнес-модель Евгения Мосиенко произвела настоящий фурор в социальных сетях своими потрясающими формами. 28-летняя красотка недавно сделала грудь и устроила тренировку топлес.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

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Тема
легкая атлетика
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну значит не как минимум нужно отстранить от соревнований
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Колобов Макс
Колобов Макс
«Відома» тим, що відпочивала в Криму!))) Що це, в загалі, за фарбована шмаркля?
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Д*билы, вам что не нравится? Что в Крыму, или что полуголой? Х*хлы, вы больны.
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