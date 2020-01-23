Известная украинская чемпионка жестко наказана за применение допинга

Украинская легкоатлетка Екатерина Табашник, выступающая в прыжках в высоту, дисквалифицирована за употребление допинга. Срок дисквалификации – 19 месяцев.

Екатерина Табашник НОК Украины

В допинг-пробе украинской спортсменки был обнаружен запрещенный препарат гидрохлортиазид. Об этом сообщил Антикоррупционный легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit.

Все результаты Екатерины Табашник, начиная с 28 марта 2019 года, были аннулированы. Именно с этого дня отсчитывается срок дисквалификации. На решение можно подать апелляцию.

Личный рекорд Екатерины равен 1,96 метра. В 2013 году она выиграла чемпионат Европы среди юниоров. Также Табашник заняла 4-е место на чемпионате Европы-2019 в закрытых помещениях, а на чемпионате Европы-2018 была 5-й.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вынесло новый вердикт в отношении России.

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