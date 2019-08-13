Известная фитнес-модель внезапно умерла после турнира

Известная голландская фитнес-модель Мариола Сабанович-Суарес умерла на 44-м году жизни.

По предварительным данным причиной смерти стал внезапный сердечный приступ после участия в турнире Tampa Pro 2019 года. Мариола заняла 16-е место на соревнованиях во Флориде и умерла через два дня.

Мариола Сабанович-Суарес Instagram

Мариола Сабанович-Суарес Instagram

Мариола Сабанович-Суарес Instagram

Мариола Сабанович-Суарес Instagram

Мариола Сабанович-Суарес Instagram

Мариола Сабанович-Суарес Instagram

Мариола Сабанович-Суарес Instagram

Мариола Сабанович-Суарес Instagram

Мариола Сабанович-Суарес Instagram

Мариола Сабанович-Суарес Instagram

Мариола Сабанович-Суарес Instagram

Мариола Сабанович-Суарес Instagram

Мариола Сабанович-Суарес Instagram

Мариола Сабанович-Суарес Instagram

Мариола Сабанович-Суарес Instagram

Мариола Сабанович-Суарес Instagram

Новости Жена легендарного футболиста умерла от жуткой болезни

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