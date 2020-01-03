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3 января • обновлено в 10:46
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Известная фигуристка попалась на употреблении кокаина

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Французская фигуристка Лорин Лекавелье провалила тест на допинг. В крови 23-летней спортсменки был обнаружен кокаин.

Об этом сообщает L'Équipe, ссылаясь на источник, близкий к французской федерации ледовых видов спорта.

Лорин Лекавелье

Лорин Лекавелье

globallookpress.com

Француженка, которая тренируется с прошлого лета в Италии, не появлялась на соревнованиях с конца сентября.

Лекавелье заняла пятое место на чемпионате Европы по фигурному катанию 2019 года. Она также является чемпионкой Франции 2017 года и неоднократной призеркой французского первенства. Впрочем, начиная с сентября 2019 года Лорин Лекавелье не принимала участия в официальных турнирах.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре стало известно о том, что тест на допинг провалил форвард киевского "Динамо" Артем Беседин. УЕФА будет рассматривать допинг-инцидент с украинским футболистом после новогодних праздников.

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Автор
Денис Карпов
Темы
допинговый скандал фигурное катание
Место
Франция
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