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Двукратная чемпионка мира трагически умерла в 37 лет

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Двукратная чемпионка мира по конькобежному спорту Паулин ван Детеком скончалась на 38-м году жизни. Последние месяцы известная голландка боролась с раком легких.

Паулин ван Детеком

Паулин ван Детеком

nu sport

Как сообщает местный телеканал NOS онкологическое заболевание у спортсменки было диагностировано летом 2018 года. У нее остались муж и годовалая дочь.

Паулин ван Детеком (слева)

Паулин ван Детеком (слева)

Паулин ван Детеком (справа)

Паулин ван Детеком (справа)

Паулин становилась чемпионкой мира 2008 года в классическом многоборье и чемпионкой мира 2008 года в командной гонке. Завоевывала медали чемпионатов мира и Европы. Наиболее успешный отрезок в карьере пришелся на 2007—2009 годы.

После окончания спортивной карьеры ван Дейтеком, которая стала матерью в 2017 году, пошла работать комментатором в NOS.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре прошлого года пятикратная чемпионка Европы по кикбоксингу скончалась на 24-м году жизни у себя дома в Абакане (Хакасия). По предварительной информации, причиной смерти стало отравление угарным газом после того, как спортсменка затопила печь.

Читайте все новости по теме "конькобежный спорт" на OBOZREVATEL.

Тема
конькобежный спорт
Место
Нидерланды
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