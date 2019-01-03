Двукратная чемпионка мира трагически умерла в 37 лет

Двукратная чемпионка мира по конькобежному спорту Паулин ван Детеком скончалась на 38-м году жизни. Последние месяцы известная голландка боролась с раком легких.
Паулин ван Детеком
nu sport
Как сообщает местный телеканал NOS онкологическое заболевание у спортсменки было диагностировано летом 2018 года. У нее остались муж и годовалая дочь.
Паулин ван Детеком (слева)
Паулин ван Детеком (справа)
Паулин становилась чемпионкой мира 2008 года в классическом многоборье и чемпионкой мира 2008 года в командной гонке. Завоевывала медали чемпионатов мира и Европы. Наиболее успешный отрезок в карьере пришелся на 2007—2009 годы.
После окончания спортивной карьеры ван Дейтеком, которая стала матерью в 2017 году, пошла работать комментатором в NOS.
Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре прошлого года пятикратная чемпионка Европы по кикбоксингу скончалась на 24-м году жизни у себя дома в Абакане (Хакасия). По предварительной информации, причиной смерти стало отравление угарным газом после того, как спортсменка затопила печь.
Читайте все новости по теме "конькобежный спорт" на OBOZREVATEL.