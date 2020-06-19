Известная девушка-боец UFC дисквалифицирована за употребление допинга

Известная девушка-боец UFC Рэйчел Остович получила годичную дисквалификацию за употребление допинга.

Как сообщает издание MMA Junkie, в крови спортсменки нашли метаболиты остарина и GW1516. Изначально она была дисквалифицирована на два года, однако Американское антидопинговое агентство (USADA) приняло во внимание то, что Остович не была осведомлена о наличии запрещенных препаратов в одной из используемых ею пищевых добавок, поскольку информация об этом не была указана на упаковке. Кроме того, был учтен тот факт, что спортсменка оказала полное и всестороннее сотрудничество во время расследования.

Остович сможет снова выйти в октагон уже 3 августа, так как из-за "нетипичного результата" ее допинг-пробы она была отстранена от турниров UFC во второй половине 2019 года.

Спортсменка подписала контракт с промоушеном в декабре 2017 года и успела провести три боя, выиграв один из них.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнем своем поединке под эгидой UFC Остович встречалась с одной из главных красоток промоушена – Пейдж ВанЗант.