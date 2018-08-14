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Изнасилованная в 14 лет боец MMA рассказала о последствиях

24.5тЧитать новость на украинском

Боец смешанного стиля (ММА) Пейдж Ванзант рассказала, что испытывала глубокий стыд после группового изнасилования, из-за чего не могла рассказать о происшествии родителям.

Спортсменку изнасиловали несколько парней во время вечеринки. В интервью The Guardian. Ванзант призналась, что мать и отец ничего не знали в течение долгого времени. Также она вспомнила, как один из насильников писал ей на следующий день, что опубликует видео в интернете, если она расскажет кому-либо о случившемся.

После той ночи в школе над Ванзант начали издеваться, обзывать шлюхой. В то время она носила фамилию Слеттон (Sletton), которую подростки переделали в Slutton (от английского slut — "шлюха"). Позднее она сменила фамилию на Ванзант.

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Об изнасиловании боец рассказала в своей автобиографии, выдержки из которой были опубликованы в апреле. 14-летняя девушка пришла на вечеринку в американском штате Орегон, где ее напоили и изнасиловали несколько парней. Боец отметила, что хотела открыться, чтобы стать защитницей жертв сексуального насилия и издевательств.

Персона
Пейдж ВанЗант
Место
США
Источник
Источник:lenta.ru
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